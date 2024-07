Spektakularny atak drona morskiego Huti na tankowiec

Huti są bezustannie dozbrajani przez armię Iranu, niebawem również mają otrzymać pociski i drony od Rosji. Moskwa zapowiedziała, że dostarczy wszelkiej maści broń wszystkim krajom i ugrupowaniom, które chcą walczyć ze Stanami Zjednoczonymi. Niestety, już teraz skutki ataków przeprowadzanych przez bojowników są opłakane.

Otóż Huti właśnie dokonali uderzenia morskimi dronami kamikadze, wypełnionymi materiałami wybuchowymi, w dwa tankowce. Pierwszy z nich to Chios Lion, pływający pod banderą Liberii, a drugi to panamski tankowiec MT Bentley 1. Jemeńscy bojownicy opublikowali materiał filmowy, na którym uwiecznili cały przebieg ataku na Chios Lion. Trzeba przyznać, że wyglądał on iście spektakularnie.

