Spierali się o Grenlandię. Teraz USA chcą sprzedać Danii śmigłowce

USA zatwierdzają sprzedaż kolejnych MH-60R Seahawk do Danii

Zatwierdzona potencjalna sprzedaż uzbrojenia o wartości 425 mln dolarów obejmuje trzy wielozadaniowe śmigłowce MH-60R Seahawk oraz szeroki pakiet wyposażenia i wsparcia. Pakiet obejmuje również silniki T700-GE-401D oraz systemy łączności, identyfikacji, walki elektronicznej, samoobrony i wyposażenia misyjnego.

W powiadomieniu wymieniono bezpieczne radiostacje AN/ARC-210 RT-2036, systemy ostrzegania przed pociskami AN/AAR-47, transpondery identyfikacji "swój-obcy" AN/APX-128, wyrzutnie środków przeciwdziałania AN/ALE-47, wielospektralne systemy celownicze AN/AAS-44C(V), zestawy systemów wsparcia elektronicznego AN/ALQ-210 oraz radary wielotrybowe APS-153(V).

Duńska flota śmigłowców do ochrony terenów Arktyki

Nowe śmigłowce zasiliłyby istniejącą flotę Królewskich Duńskich Sił Powietrznych. Dania eksploatuje już dziewięć śmigłowców MH-60R Seahawk, przydzielonych do 723. Eskadry w Skrzydle Śmigłowcowym Karup, których pierwsze sztuki weszły do służby operacyjnej w 2017 roku. Dlatego też Departament Stanu USA ocenił, że Dania nie będzie miała trudności z przyjęciem dodatkowego wyposażenia i usług. Nowy pakiet obejmuje części zamienne i naprawcze, sprzęt wsparcia i testowy, dokumentację techniczną, szkolenie personelu, wsparcie w zakresie przebazowania oraz usługi inżynieryjne, techniczne i logistyczne świadczone przez rząd USA i wykonawcę.

Rozbudowa floty śmigłowców MH-60R Seahawk ma istotne znaczenie w ochronie przez Danię rejonów arktycznych i północnoatlantyckich. Duńczycy realizują zadania w zakresie dozoru morskiego, kontroli rybołówstwa, transportu, poszukiwania i ratownictwa oraz ochrony suwerenności, operując z pokładów jednostek inspekcyjnych w rejonie Grenlandii i Wysp Owczych. Te śmigłowce mogą również lądować i uzupełniać paliwo na pokładach okrętów patrolowych typu Knud Rasmussen, co pozwala tym jednostkom pełnić funkcję wysuniętych punktów operacyjnych, zwiększających zasięg działania śmigłowców podczas misji na morzu. Duńskie MH-60R Seahawk mają także zwiększone możliwości uderzenia, gdyż w przeszłości zostały zintegrowane z pociskami powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire.



