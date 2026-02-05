Kolejna pomoc dla Ukrainy

Podczas konferencji dla mediów premier Donald Tusk w towarzystwie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ujawnił najnowszą skalę pomocy militarnej dla Ukrainy. Nasz walczący sąsiad miał już otrzymać 47. pakiet pomocy o wartości około 100 mln złotych.

W nim głównie miała znajdować się amunicja artyleryjska kalibru 155 mm. To podstawowa amunicja używana przez armie NATO. W Ukrainie mogła trafić do jednostek wyposażonych m.in. w armatohaubice Krab.

Sprzęt pancerny w drodze

Jak zdradził premier Tusk, gotowy jest już 48. pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o łącznej wartości około 200 mln złotych. W nim miał znaleźć się przede wszystkim sprzęt pancerny. Mowa tu najpewniej o kolejnych czołgach, których Polska już wcześniej przekazała najwięcej ze wszystkich państw wspierających - aż 318 sztuk.

Na Ukrainę Polska może jeszcze wysłać swoje najstarsze czołgi serii T-72, których nasza armia posiada mniej niż 100. Możliwe jest też przekazanie ich polskiej modyfikacji - PT-91 Twardy - których w naszych zasobach według oficjalnych danych może być 170-200 sztuk. Obie maszyny w planach Wojska Polskiego mają zostać zastąpione nowocześniejszymi maszynami serii M1 Abrams oraz K2 Black Panther.

Polskie MiGi za ukraińskie technologie dronów

Premier Tusk ujawnił też nowe informacje w sprawie transferu polskich myśliwców MiG-29 na Ukrainę. Przypomnijmy, że w styczniu wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski potwierdził w mediach, że przygotowywany jest taki transfer. Wyraził przy tym przekonanie, że strona ukraińska chce przyjąć ofertę.

MiG-29 to ciągle podstawowy samolot bojowy Sił Powietrznych Ukrainy. Polska już wcześniej przekazała nieodpłatnie 14 tych samolotów z zasobów lotnictwa wojskowego. Obecnie może chodzić o 10 maszyn, za które Ukraińcy mieliby zapłacić dostępem do technologii od ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, przede wszystkim rozwiniętych technologii dronów

Polska gotowa wysłać MiGi. Ukraina się wstrzymuje

Podczas konferencji zdradzono, że transakcja cały czas jest wstrzymywana przez stronę ukraińską, która teraz wcale może nie chcieć naszych samolotów. Za to może potrzebować innej broni m.in. pocisków obrony powietrznej, co może być przedmiotem dalszej dyskusji.

- MiGi-29 czekają. Z prezydentem Zełenskim będziemy działać elastycznie w ramach aktualnych potrzeb. Jeśli Ukraina utrzyma potrzebę MiGów to jesteśmy w stanie teraz je przekazać, mówiliśmy tu o wymianie i Ukraina jest gotowa do tej wymiany. Mówimy tu o ukraińskich dronach [...]. Ale dziś prezydent Zełenski zwrócił uwagę, że mogą być inne pilniejsze potrzeby względem bezpieczeństwa - podkreślił na konferencji premier Tusk.

Ostatnie MiGi polskiej armii

Według szacunkowych wyliczeń w Polsce mogło zostać jeszcze około 14 samolotów MiG-29, która stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem. Wszystkie te maszyny zbliżają się do końca swojej służby, ze względu na koniec resursów. Ostatnie polskie MiGi mogą pozostać w aktywnej służbie do końca 2027 roku.

Prawdopodobnie do Ukrainy mogą zostać wysłane najbardziej wysłużone samoloty, które mogą posłużyć do kanibalizacji na części. W Polsce może zaś zostać utrzymana mikroflota, potrzebna do pełnienia dyżurów bojowych na Bałtyku.

