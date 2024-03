Stosy ciał rosyjskich żołnierzy. Nikogo nie interesują

Stosy ciał porzuconych rosyjskich żołnierzy na Ukrainie

Jak wskazują analitycy wojskowi, rosyjska agresja na Ukrainę i sposób, w jaki armia okupanta realizuje swoje cele, wszystkim powinna ostatecznie uzmysłowić, że Rosjanie nie mają szacunku do życia ludzkiego. To zwykła stepowa dzicz. I nie tyczy się to tylko Ukraińców, ale przede wszystkim swoich rodaków. To bardzo smutna rzeczywistość. Niestety, musimy wciąć to pod uwagę w przypadku, gdyby Rosja zaatakowała kiedyś któryś z krajów NATO.

Według najnowszych danych, rosyjscy żołnierze giną na froncie 5-6 razy częściej od ukraińskich. Jest to głównie efektem "mięsnych szturmów". W przypadku odnoszonych ran, to obecnie głównym źródłem ich są drony kamikadze. Ukraińcy z powodu potężnego deficytu pocisków artyleryjskich opracowali wiele małych i szybkich dronów kamikadze.

Rosjanie masowo giną z powodu dronów kamikadze

To dzięki nim obecnie niszczą ciężki rosyjskich sprzęt, a nawet wykorzystują je jako pociski manewrujące do ataków na żołnierzy. Sami Rosjanie stwierdzili, że nie ma możliwości ukryć się przed tym sprzętem. W rosyjskich mediach można przeczytać, że już co trzeci żołnierz mógł być w jakiś sposób namierzony lub zaatakowany przez drona kamikadze.

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że w tym roku wyślą na front nawet milion dronów. To tak, jakby użyto miliona pocisków artyleryjskich. Szacuje się, że jednego dnia w akcji może być setki dronów. Co ciekawe, pojawiły się nawet potwierdzone informacje, że Ukraińcy potrafią zaatakować cenne rosyjskie pojazdy za pomocą nawet trzech czy pięciu dronów kamikadze.