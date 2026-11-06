Podczas ostatnich testów broń wystrzeliła tysiące pocisków, sprawdzając swoje możliwości w zwalczaniu bezzałogowców. Próby trwały kilka dni i zostały zorganizowane przez słoweńskie siły zbrojne (rozwój systemu finansuje Ministerstwo Obrony Słowenii). Jak poinformował producent, testy potwierdziły zdolność ASGARD do zwalczania różnych typów dronów na krótkim i średnim dystansie.

Gatling przeciwko dronom. ASGARD przeszła testy ogniowe

Sercem systemu jest M134D produkowany przez amerykańską firmę Dillon Aero. To sześciolufowy, elektrycznie napędzany karabin Gatlinga, który wykorzystuje standardową amunicję 7,62 mm i potrafi wystrzeliwać około 3000 pocisków na minutę. Tak wysoka szybkostrzelność pozwala stworzyć gęstą chmurę pocisków na torze lotu niewielkiego, szybko poruszającego się celu. Broń tego typu jest już wykorzystywana m.in. na amerykańskich śmigłowcach wojskowych i jednostkach pływających.

ASGARD to zdalnie sterowana wieżyczka, dzięki czemu operator nie musi znajdować się bezpośrednio przy uzbrojeniu. Może obsługiwać je z wnętrza pojazdu lub innego osłoniętego stanowiska, korzystając z kamer i czujników. W konfiguracji przeciwlotniczej system współpracuje z radarem HENSOLDT SPEXER oraz sensorami optoelektronicznymi, które wykrywają i śledzą cele. Konstrukcja może być montowana m.in. na pojazdach terenowych 4×4, a po obu jej stronach da się dodatkowo umieścić wyrzutnie pocisków rakietowych.

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Słowenia rozwija arsenał przeciwko bezzałogowcom

ASGARD nie jest jedynym systemem tego typu opracowywanym przez Valhalla Turrets. Firma dostarcza już zdalnie sterowane stanowisko MIDGARD 134, również wyposażone w karabin M134D i zapas do 3000 pocisków. Z kolei większy Skythunder wykorzystuje trzylufowe działko Gatlinga kal. 20 mm oraz pociski kierowane laserowo.

Na razie ASGARD pozostaje projektem badawczo-rozwojowym, ale kolejne testy pokazują, jak poważnie Słowenia traktuje zagrożenie ze strony dronów. I nie bez powodu, bo doświadczenia z Ukrainy i innych współczesnych konfliktów wyraźnie pokazują, że nawet stosunkowo tanie bezzałogowce potrafią skutecznie nękać znacznie droższe cele.



