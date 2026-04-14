W skrócie Szwedzka marynarka wojenna ogłosiła, że okręt HMS Orion wróci do służby operacyjnej w 2028 roku jako platforma testów nowych technologii i nadzoru infrastruktury podwodnej.

HMS Orion przejdzie modernizację i będzie bazować w Haninge.

Okręt będzie monitorował dno morskie i podwodną infrastrukturę oraz wspierał testowanie systemów sonarowych i dronów.

Szwedzi zdecydowali. HMS Orion wraca do służby

13 kwietnia szwedzka marynarka wojenna potwierdziła, że okręt wywiadu sygnałowego HMS Orion (A201) powróci do służby operacyjnej na początku 2028 roku. Podczas swojej drugiej służby stanie się okrętem badawczym, którego głównym zadaniem będzie testowanie przyszłych systemów morskich oraz zdolności w zakresie obserwacji dna morskiego.

HMS Orion został zbudowany w 1984 roku. Jego nadbudówka zawiera dużą kopułę, w której umieszczono układy antenowe, służące do gromadzenia danych wywiadowczych w zakresie łączności i wywiadu elektronicznego. Pozwalają na przechwytywanie sygnałów radiowych, radarowych i innych emisji elektromagnetycznych. Na początku swojej pierwszej służby HMS Orion miał za zadanie śledzić ruchy Układu Warszawskiego na Bałtyku.

Dawny okręt szpiegowski

HMS Orion został wycofany ze służby w 2023 roku w związku z wprowadzeniem okrętu HSwMS Artemis. Mimo to Orion został zatrzymany w rezerwie zamiast zostać zezłomowany, co wskazuje, że jego kadłub, układ napędowy i podstawowa infrastruktura pokładowa pozostały sprawne. Zatrzymanie statku pozwoliło uniknąć kosztów i czasu potrzebnego na budowę specjalnego statku eksperymentalnego.

Orion przejdzie teraz dużą modernizację. Okręt ma operować z bazy w Haninge, z okresowymi operacjami z Karlskron. Jego załoga będzie podlegać strukturom dowodzenia marynarki wojennej.

Platforma do zwalczania ataków na Bałtyku

Głównym zadaniem reaktywowanego Oriona będzie nadzór dna morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania infrastruktury podwodnej, takiej jak światłowodowe kable komunikacyjne, rurociągi energetyczne oraz stałe instalacje. Stanowi to odpowiedź na rosnące obawy dotyczące podatności tej infrastruktury na zagrożenia, wynikających z incydentów, które miały miejsce w regionie Morza Bałtyckiego po 2022 roku.

Okręt będzie też wspierał testowanie systemów sonarowych, w tym zarówno holowanych zestawów, jak i czujników zamontowanych na kadłubie, zdolnych do wykrywania obiektów i zakłóceń na dnie morskim. Prawdopodobnie umożliwi również rozmieszczanie i odzyskiwanie autonomicznych pojazdów podwodnych wykorzystywanych do inspekcji, mapowania i monitorowania tras podmorskich. Orion może również otrzymać zadanie testowania morskich systemów bezzałogowych.

