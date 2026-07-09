Szykuje się nowa umowa na czołgi K2 dla Polski. Tyle ich będzie

K2 Black Panther. Nowa jakość polskich sił pancernych

K2GF to czołg produkowany przez południowokoreański koncern Hyundai Rotem, używany także w Siłach Lądowych Republiki Korei. Czołgi K2GF mają trzyosobową załogę, 10,8 m długości, 3,6 m szerokości i 2,4 m wysokości. Jako napęd wykorzystują silnik wysokoprężny HD Hyundai Infracore DV27K o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów. Przy masie maksymalnej ok. 55 ton osiągają prędkość do 65 km/h na drodze i 50 km/h w terenie, mogąc jechać maksymalnie na odległość do 450 km. Ich uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa Hyundai WIA CN08 120 mm o długości 55 kalibrów, sprzężona z automatem ładowania.

Jak donosi portal Defence24, który zdobył informacje o kolejnej umowie wykonawczej na czołgi K2 dla Polski poczas wizyty w zakładach Hyundai Rotem w Changwon, w przypadku podpisania jej w tym roku pozyskanych może być łącznie 210 czołgów K2PL, czyli w wersji spolonizowanej. Oprócz tego w Polsce miałoby powstać jeszcze 35 czołgów specjalistycznych. Do skompletowania umowy ramowej, która zakłada pozyskanie do 1000 czołgów K2 dla Polski, potrzebnych będzie jeszcze kilka umów. Warto przy tym dodać, że program K2 zakłada dużą polonizację i produkcję czołgów w Polsce. Niemniej według niej połowa z zakładanych 1000 maszyn, ma powstać w Korei Południowej.

Czołg K2GF w 16. Dywizji Zmechanizowanej @16Dywizja materiał zewnętrzny

Produkcja czołgów w Polsce

Do tej pory w programie czołgów K2 podpisano dwie umowy wykonawcze. Pierwsza z 26 sierpnia 2022 roku, opiewającej na 3,37 mld dolarów (16,02 mld złotych) zakładała pozyskanie 180 czołgów K2GF - Gap Filler. Wszystkie maszyny zostały już dostarczone do Polski i zostały rozdysponowane do batalionów 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

28 sierpnia 2025 roku podpisana została druga umowa wykonawcza na czołgi K2, która dotyczyła m.in. planów produkcji w Polsce. Na jej podstawie zakupiono kolejnych 180 K2, z czego 116 w wersji GF a 64 w zmodernizowanej wersji K2PL. 61 K2PL ma zostać zmontowanych w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach w latach 2028-2030. K2PL będzie posiadał generalną charakterystykę K2GF, jednak z ważnymi modyfikacjami, skrojonymi pod wymogi Wojska Polskiego. Jednym z najważniejszych będzie aktywny system ochrony oraz zagłuszacz dronów. Warto dodać, że w Polsce ma postać także 81 wozów towarzyszących na bazie czołgów K2 (31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów towarzyszących). Istotne jest, że spodziewane są kolejne umowy na czołgi K2PL, które będą powstawać w Polsce.



