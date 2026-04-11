Dron o cylindrycznym kształcie ma około 3,7 metra długości i 0,7 metra średnicy. Na jego obudowie znajdują się oznaczenia China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), jednego z największych chińskich państwowych producentów technologii morskich i wojskowych. Inspekcja wykazała brak materiałów wybuchowych i promieniotwórczych, a urządzenie trafiło do bazy w Mataram, gdzie specjaliści dokładnie przeanalizują jego funkcje i potencjalne dane operacyjne.

Cieśnina Lombok - strategiczny korytarz morski

Cieśnina Lombok, oddzielająca Bali i Lombok, umożliwia przemieszczanie się dużych okrętów, w tym podwodnych, między Oceanem Spokojnym a Indyjskim bez konieczności korzystania z płytszych szlaków. Eksperci zauważają, że drony podwodne wykorzystywane w badaniach oceanograficznych mogą zbierać dane o dnie morskim, prądach i warunkach akustycznych, ponieważ informacje te mają też znaczenie militarne, np. przy cichym manewrowaniu.

Rozwiń

To nie pierwsze takie urządzenie znalezione w wodach Indonezji. W 2020 roku rybacy z Selayar Island w południowym Sulawesi wydobyli glider "Sea Wing" (Haiyi), a w latach 2019-2020 podobne drony pojawiały się w rejonie Riau i Masalembu. W tych przypadkach urządzenia były oznaczone przez chińskie instytuty badawcze, m.in. Shenyang Institute of Automation. Podobne odkrycia odnotowano na Filipinach między 2022 a 2024 rokiem, kiedy drony wyposażone w sensory akustyczne i oceanograficzne monitorowały dno i warunki podwodne w strategicznych szlakach.

Chińska sieć podwodnych dronów

Chiny w ostatniej dekadzie znacznie zwiększyły użycie autonomicznych pojazdów podwodnych w ramach badań oceanograficznych i nadzoru morskiego. Glidery Sea Wing, rozwijane przez Shenyang Institute of Automation, potrafią zbierać dane o temperaturze, zasoleniu, mętności i zawartości tlenu w wodzie. Dzięki niskim zużyciu energii mogą pozostawać w morzu tygodniami, przemieszczając się wzdłuż słupa wody i gromadząc obszerne informacje środowiskowe, które później przesyłają do stacji odbiorczych.

Zobacz również: Daniel Górecki

Dla Indonezji, archipelagu z tysiącami wysp i licznymi głębokowodnymi korytarzami, monitorowanie podwodnej aktywności jest ogromnym wyzwaniem. A odkrycie drona w Cieśninie Lombok tylko podkreśla, jak trudne jest nadzorowanie strategicznych szlaków morskich, z których korzystają zarówno globalne floty handlowe, jak i siły wojskowe. Eksperci przewidują, że podobne incydenty będą się powtarzać, co wymaga stałej uwagi i zaawansowanych systemów detekcji.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach? © 2026 Associated Press