Wielki rozbłysk nad ukraińskim Dnieprem

30 września ukraińskie miasto Dniepr padło ofiarą jednego z najtragiczniejszych ataków rosyjskich rakiet i dronów. Tego dnia w tym mieście rannych zostało 28 osób, a jedna zginęła.

1 października mieszkańcy Dniepru po raz kolejny poczuli się zaniepokojeni. W godzinach wieczornych nad ich głowami niebo nagle rozbłysło. Moment ten został zarejestrowany na wielu kamerach. Po nim miały nastąpić problemy w dostawie prądu w mieście.

W Dniepr uderzył rosyjski Oriesznik czy Jars?

Naturalnie tak nieoczekiwany widok został połączony wśród wielu obserwatorów z atakami Rosjan. Część internautów zaczęło spekulować, że rozbłysk był efektem uderzenia jakiejś rosyjskiej superbroni.

Jedna z hipotez zakładała, że Rosjanie znów uderzyli Oriesznikiem (pol. Leszczyna) - najnowszym pociskiem balistycznym pośredniego zasięgu. Świat dowiedział się o nim 21 listopada 2024 roku, gdy użyto go do ostrzelania właśnie Dniepru. Na ten moment niezwykle mało wiadomo o Orieszniku, a sami Rosjanie przedstawiają o nim sprzeczne informacje.

Inna teoria zakłada uderzenie międzykontynentalnym pociskiem balistycznym RS-24 Jars. Według internautów tylko prędkość przy uderzeniu tej broni mogła wywołać taki niebieski rozbłysk na niebie. Jars może dolecieć na odległość nawet 12 tys. kilometrów i standardowo przenosi ładunek nuklearny o mocy 200 kiloton.

Mobilna wyrzutnia pocisku RS-24 Jars. Sam pocisk może przenosić do sześciu głowic MIRV DF77 Wikimedia Commons

Rozbłysk nad Dnieprem. Rosjanie nie przyznają się do ataku

Nie ma korelacji pomiędzy prędkością, z jaką pocisk uderza, a wywoływaną poświatą. Ponadto Ministerstwo Obrony Rosji nie poinformowało dotąd, że użyło do ataku na Ukrainę pocisków Oriesznik lub pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym. Gdyby była to prawda, już dawno by to wykorzystali w swojej propagandzie.

W momencie rozbłysku nad Dnieprem nie było żadnego alarmu, ostrzegającego przed ewentualnym atakiem lotniczym. Same ukraińskie Siły Zbrojne czy Ministerstwo Obrony Narodowej nie odniosło się do tego rozbłysku, który gdyby był efektem działań wojennych Rosji, pewnie byłby już ich głośnym tematem.

Rozbłysk efektem awarii?

Ukraiński dziennikarz i reporter wojenny Andrij Caplijenko wskazał, że za rozbłysk nad Dnieprem odpowiada wybuch stacji transformatorowej o mocy 150 kW w pobliskiej fabryce opon. Caplijenko wskazał, że wybuch nie miał związku z działaniami wojennymi i była to zwykła awaria.

Przy awariach takich transformatorów często dochodzi do łuków świetlnych, które przy odpowiednich warunkach atmosferycznych widać nawet na całym niebie. Przy tym pojawiają się właśnie przerwy w dostawach prądu. Biorąc pod uwagę brak dostępnych informacji o użyciu jakiejś "superbroni" przez Rosjan, jest to najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie efektownego rozbłysku nad Dnieprem.

