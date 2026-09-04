Na krótkim materiale wideo widać Skyranger 35 podczas pracy oraz moment zwalczania celu powietrznego. Warto zauważyć, że chociaż nagranie zostało opublikowane dopiero teraz, widoczne na nim ubrania załogi i drzewa pozbawione liści sugerują, że zostało przygotowane najpóźniej wczesną wiosną. Dowódca oddziału obsługującego system, występujący pod pseudonimem "Timati", przyznał też, że jego jednostka należała do "jednych z pierwszych", które otrzymały Skyrangera 35. Może to oznaczać, że w momencie rejestrowania materiału system znajdował się już na wyposażeniu więcej niż jednej ukraińskiej załogi.

Skyranger 35 na podwoziu Leoparda 1

Ukraińska wersja systemu została zabudowana na gąsienicowym podwoziu czołgu Leopard 1. Rheinmetall oficjalnie informował w październiku 2025 roku o zamówieniu kolejnych Skyrangerów 35 dla Ukrainy właśnie w takiej konfiguracji. Wartość kontraktu określono wówczas na kwotę rzędu setek milionów euro, a jego finansowanie miało pochodzić od państwa Unii Europejskiej ze środków uzyskanych z zamrożonych rosyjskich aktywów. Za produkcję i integrację systemów odpowiada Rheinmetall Italia w Rzymie, koncern nie ujawnił jednak liczby zamówionych pojazdów ani harmonogramu ich dostaw.

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Co potrafi Skyranger 35?

Skyranger 35 to mobilny system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, zaprojektowany jako rozwiązanie do zwalczania celów powietrznych, a jego podstawowym uzbrojeniem jest automatyczna armata rewolwerowa. System może być integrowany zarówno z pojazdami kołowymi, jak i gąsienicowymi, dzięki czemu jego konfigurację można dostosować do wymagań konkretnego użytkownika.

W przypadku Ukrainy Rheinmetall zdecydował się na integrację systemu z podwoziem czołgu Leopard 1. Producent wskazuje, że to wyjątkowo skuteczne połączenie mobilności i ochrony zapewnianej przez gąsienicową platformę z możliwościami artyleryjskiego systemu obrony powietrznej.

Sercem Skyrangera 35 jest armata rewolwerowa KDG 35/1000 wykorzystująca amunicję 35 × 228 mm. Jej nominalna szybkostrzelność wynosi 1000 pocisków na minutę, a deklarowany przez producenta skuteczny zasięg sięga 4000 metrów. Rheinmetall podkreśla również wysoką zgodność tej konstrukcji z armatą Oerlikon Revolver Gun Mk 3.

Istotnym elementem systemu jest możliwość wykorzystania programowalnej amunicji AHEAD. W przypadku tego rozwiązania pocisk nie musi trafić bezpośrednio w cel - jego wybuch może zostać zaprogramowany tak, aby nastąpił w odpowiednim miejscu na torze lotu. Pozwala to tworzyć przed celem chmurę elementów rażących i zwiększać skuteczność ostrzału małych obiektów powietrznych. Producent wskazuje tę technologię jako szczególnie istotną w zwalczaniu współczesnych zagrożeń powietrznych, w tym niewielkich bezzałogowych statków powietrznych.

System wykorzystuje zintegrowane sensory umożliwiające wykrywanie i śledzenie celów oraz przekazywanie danych do systemu kierowania ogniem. W materiałach technicznych Rheinmetall wymienia m.in. radar obserwacyjny AESA 3D, radar śledzący w paśmie Ku oraz głowicę optoelektroniczną wyposażoną w kamerę telewizyjną, kamerę termowizyjną i dalmierz laserowy, zapewniające obserwację w zakresie 360 stopni. Co więcej, wyposażenie Skyrangera pozwala na prowadzenie obserwacji oraz śledzenia również podczas ruchu pojazdu.



