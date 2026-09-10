Rosjanie chcieli przeprowadzić tajną, podwodną operację

Według doniesień agencji Reuters siły brytyjskie, norweskie i amerykańskie śledziły rosyjskie jednostki powiązane z GUGI - Głównym Zarządem Badań Głębinowych Moskwy - w czasie, gdy te miały ćwiczyć rozmieszczanie zaawansowanej broni, zaprojektowanej do unieszkodliwiania kluczowych podmorskich kabli. Według dwóch anonimowych zachodnich urzędników, na których powołuje się agencja Reuters, rosyjskim jednostkom uniemożliwiono dokończenie ćwiczeń i ostatecznie opuściły one ten rejon. Nie doszło do uszkodzenia kabli.

Operacja sił NATO miała miejsce w pobliżu archipelagu Svalbard, gdzie dwa kable światłowodowe o długości 1400 km łączą archipelag z kontynentalną częścią Norwegii. Kable te, biegnące na głębokości sięgającej 2700 metrów, przesyłają ogromne ilości danych satelitarnych ze SvalSat - jednej z najważniejszych na świecie naziemnych stacji satelitarnych.

Linia podmorskich kabli Svalbard przy których mieli operować Rosjanie. TeleGeography materiał zewnętrzny

"Wysłaliśmy Rosji jasny sygnał"

Reuters poprosił o komentarz NATO, które odesłało agencję do władz Norwegii i Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Ministerstwo Obrony wskazało na oświadczenia z 9 kwietnia, w których przyznano, że rosyjski Główny Zarząd Badań Głębinowych podejmował próby prowadzenia tajnych działań na wodach norweskich i brytyjskich oraz w ich pobliżu w poprzednich tygodniach.

- Dzięki naszej wspólnej operacji wysłaliśmy Rosji jasny sygnał, że nie może ona prowadzić działań w sposób tajny. W sposób jednoznaczny daliśmy władzom rosyjskim do zrozumienia, że każda próba uderzenia w naszą infrastrukturę krytyczną zostanie wykryta i pociągnie za sobą konsekwencje - oświadczył norweski minister obrony Tore Sandvik w rozmowie z agencją Reuters.

Materiał agencji Reuters bazuje na brytyjskich i norweskich oświadczeniach z 9 kwietnia, niemniej dodaje zaskakujący wątek nowej rosyjskiej technologii i udziału sił USA. Ani Waszyngton, ani Moskwa nie odniosły się do śledztwa agencji Reuters.

Rosyjskie działania wymierzone w infrastrukturę podwodną

Działania wymierzone w infrastrukturę podmorskich kabli telekomunikacyjnych wpisują się w działania hybrydowe Rosji wymierzone w NATO oraz Europę. Wielu ekspertów i oficjeli państwowych podejrzewa, że przypadki przecięcia takich kabli mogą być wykonywane lub inspirowane przez Rosjan. W ten sposób można łatwo doprowadzić do destabilizacji. Tego typu kable zapewniają często ważną komunikację wojskową, a bez nich całe rejony o strategicznym znaczeniu mogą zostać odcięte.

Rosjanie już od lat wykorzystują jednostki oficjalnie określane np. jako badawcze, do mapowania podwodnych kabli w Europie. Robiąc to na wodach międzynarodowych, w teorii nie łamie się tym prawa. Przykładem mogą być ruchy jednostki badawczej Jantar należącej do GUGI, która od 2021 roku regularnie pływa w pobliżu kabli telekomunikacyjnych u wybrzeży Irlandii.



