Tajna operacja Rosji udaremniona przez NATO. "Wysłaliśmy jasny sygnał"

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Aktualizacja

Według agencji Reuters siły NATO udaremniły tej wiosny tajną rosyjską operację podwodną w pobliżu norweskiego archipelagu Svalbard w Arktyce. Rosjanie chcieli przeprowadzić testy nowej technologii do niszczenia kabli podmorskich.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Grupa okrętów wojennych na morzu, z przodu fregata F310, w lewym górnym rogu mapa rejonu z wyspami.
Tajna operacja Rosjan w Arktyce. Wkroczyły siły NATOmateriał zewnętrzny

Rosjanie chcieli przeprowadzić tajną, podwodną operację

Według doniesień agencji Reuters siły brytyjskie, norweskie i amerykańskie śledziły rosyjskie jednostki powiązane z GUGI - Głównym Zarządem Badań Głębinowych Moskwy - w czasie, gdy te miały ćwiczyć rozmieszczanie zaawansowanej broni, zaprojektowanej do unieszkodliwiania kluczowych podmorskich kabli. Według dwóch anonimowych zachodnich urzędników, na których powołuje się agencja Reuters, rosyjskim jednostkom uniemożliwiono dokończenie ćwiczeń i ostatecznie opuściły one ten rejon. Nie doszło do uszkodzenia kabli.

Operacja sił NATO miała miejsce w pobliżu archipelagu Svalbard, gdzie dwa kable światłowodowe o długości 1400 km łączą archipelag z kontynentalną częścią Norwegii. Kable te, biegnące na głębokości sięgającej 2700 metrów, przesyłają ogromne ilości danych satelitarnych ze SvalSat - jednej z najważniejszych na świecie naziemnych stacji satelitarnych.

Trasa przebiegająca przez Morze Norweskie od północnego wybrzeża Norwegii aż na Svalbard, zaznaczona wyraźną fioletową linią na tle mapy regionu Skandynawii i Arktyki.
Linia podmorskich kabli Svalbard przy których mieli operować Rosjanie.TeleGeographymateriał zewnętrzny

"Wysłaliśmy Rosji jasny sygnał"

Reuters poprosił o komentarz NATO, które odesłało agencję do władz Norwegii i Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Ministerstwo Obrony wskazało na oświadczenia z 9 kwietnia, w których przyznano, że rosyjski Główny Zarząd Badań Głębinowych podejmował próby prowadzenia tajnych działań na wodach norweskich i brytyjskich oraz w ich pobliżu w poprzednich tygodniach.

- Dzięki naszej wspólnej operacji wysłaliśmy Rosji jasny sygnał, że nie może ona prowadzić działań w sposób tajny. W sposób jednoznaczny daliśmy władzom rosyjskim do zrozumienia, że każda próba uderzenia w naszą infrastrukturę krytyczną zostanie wykryta i pociągnie za sobą konsekwencje - oświadczył norweski minister obrony Tore Sandvik w rozmowie z agencją Reuters.

Materiał agencji Reuters bazuje na brytyjskich i norweskich oświadczeniach z 9 kwietnia, niemniej dodaje zaskakujący wątek nowej rosyjskiej technologii i udziału sił USA. Ani Waszyngton, ani Moskwa nie odniosły się do śledztwa agencji Reuters.

Zobacz również:

Finowie wkręcają na Bałtyku specjalne śruby umożliwiające zapór blokujących wycieki ropy naftowej. Ryzyko jest duże ze względu na transporty przez rosyjską "flotę cieni"
Świat

Na Bałtyku wkręcają specjalne śruby. Ogromne ryzyko wycieku ze strony Rosji

Jakub Wojajczyk
Jakub Wojajczyk

Rosyjskie działania wymierzone w infrastrukturę podwodną

Działania wymierzone w infrastrukturę podmorskich kabli telekomunikacyjnych wpisują się w działania hybrydowe Rosji wymierzone w NATO oraz Europę. Wielu ekspertów i oficjeli państwowych podejrzewa, że przypadki przecięcia takich kabli mogą być wykonywane lub inspirowane przez Rosjan. W ten sposób można łatwo doprowadzić do destabilizacji. Tego typu kable zapewniają często ważną komunikację wojskową, a bez nich całe rejony o strategicznym znaczeniu mogą zostać odcięte.

Rosjanie już od lat wykorzystują jednostki oficjalnie określane np. jako badawcze, do mapowania podwodnych kabli w Europie. Robiąc to na wodach międzynarodowych, w teorii nie łamie się tym prawa. Przykładem mogą być ruchy jednostki badawczej Jantar należącej do GUGI, która od 2021 roku regularnie pływa w pobliżu kabli telekomunikacyjnych u wybrzeży Irlandii.

Zobacz również:

Rosyjski statek Jantar został zaobserwowany w Europie. Mógł szpiegować kluczową infrastrukturę
Militaria

Kolejny rosyjski okręt pojawił się w Europie. Pływał przy kluczowej infrastrukturze

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński


Czy można zakochać się w postaci AI? Zaciera się granica między rzeczywistością a fantazją© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze