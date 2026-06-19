To właśnie analiza tego konfliktu sprawiła, że Tajwan przyspieszył rozwój kompetencji dronowych wśród cywilów, traktując je jako element nowoczesnej obrony państwa. Program uruchomiony przez Kuma Academy stał się jednym z filarów tej strategii, kursy skierowane są do osób bez doświadczenia i mają nauczyć nie tylko samego pilotażu, ale też praktycznego wykorzystania dronów w warunkach kryzysowych.

Od hobbystów do potencjalnych operatorów

Zainteresowanie wśród mieszkańców przerosło najśmielsze oczekiwania, miesięcznie w w kursach Kuma Academy może uczestniczyć około 75 osób, a miejsca zostały wyprzedane aż do sierpnia. Ich uczestnicy są w różnym wieku (zarówno młodzież, jak i seniorzy) i przychodzą z różnych środowisk - łączy ich zaś przekonanie, że w obliczu napięć geopolitycznych i niejasnej sytuacji międzynarodowej bezpieczeństwo zaczyna się od indywidualnych kompetencji.

Warto tu dodać, że obecnie na Tajwanie zarejestrowanych jest ponad 39 tys. dronów, a w 2024 roku obniżono minimalny wiek wymagany od operatorów do 14 lat. Coraz częściej do podobnych programów dołączają więc również szkoły, organizując specjalne obozy, podczas których uczniowie uczą się budowy dronów i ich wykorzystania w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych.

Wojna na Ukrainie naprawdę zmieniła sposób, w jaki wykorzystuje się drony. To jak zdobycie kolejnej umiejętności, czegoś, co mogę wykorzystać, jeśli kiedyś zajdzie taka potrzeba

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Społeczeństwo w trybie mobilizacji

Rozwój szkoleń dronowych to część szerszego zjawiska, na Tajwanie działa już ponad 30 grup obrony cywilnej, a kursy pierwszej pomocy czy ewakuacji rannych cieszą się rosnącą popularnością. Jak podkreślają eksperci, nowością jest jednak przesunięcie akcentu z biernej obrony na aktywne uczestnictwo - chodzi o to, by obywatele nie tylko reagowali, ale także monitorowali sytuację i przekazywali informacje w czasie rzeczywistym.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów szkoleń jest sposób prowadzenia zajęć. Uczestnicy korzystają z lekkich dronów produkowanych na Tajwanie, które nie mają GPS ani systemów autonomicznego lotu. To celowy wybór, bo w warunkach konfliktu nowoczesne systemy często zawodzą z powodu zakłóceń elektronicznych. Dlatego operatorzy uczą się sterowania "na oko", polegając na refleksie i koordynacji, a nie na wsparciu technologii.

To bezpośrednie przełożenie doświadczeń z Ukrainy, gdzie tanie lokalne bezzałogowce są wykorzystywane na masową skalę do obserwacji i ataków. Bo jak przekonują specjaliści, Tajwan będzie w podobnej sytuacji w przypadku ewentualnego konfliktu z Chinami, a do tego drony mogą odegrać kluczową rolę w rozpoznaniu w trudnym górzystym terenie wyspy. Dlatego też rozwija także własny przemysł dronowy, budując bezpieczny łańcuch dostaw technologii i starając się uniezależnić od chińskich dostawców.

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