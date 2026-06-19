Tajwan szkoli cywilów do obsługi dronów. Lekcje z wojny w Ukrainie
Z daleka od linii frontu, w salach szkoleniowych w Tajpej, odbywa się cicha rewolucja. Zwykli mieszkańcy - od nastolatków po emerytów - uczą się sterować dronami, przygotowując się na scenariusz, który jeszcze niedawno wydawał się abstrakcyjny. Inspiracją stały się doświadczenia wojny w Ukrainie, gdzie bezzałogowce całkowicie zmieniły dynamikę pola walki.
To właśnie analiza tego konfliktu sprawiła, że Tajwan przyspieszył rozwój kompetencji dronowych wśród cywilów, traktując je jako element nowoczesnej obrony państwa. Program uruchomiony przez Kuma Academy stał się jednym z filarów tej strategii, kursy skierowane są do osób bez doświadczenia i mają nauczyć nie tylko samego pilotażu, ale też praktycznego wykorzystania dronów w warunkach kryzysowych.
Od hobbystów do potencjalnych operatorów
Zainteresowanie wśród mieszkańców przerosło najśmielsze oczekiwania, miesięcznie w w kursach Kuma Academy może uczestniczyć około 75 osób, a miejsca zostały wyprzedane aż do sierpnia. Ich uczestnicy są w różnym wieku (zarówno młodzież, jak i seniorzy) i przychodzą z różnych środowisk - łączy ich zaś przekonanie, że w obliczu napięć geopolitycznych i niejasnej sytuacji międzynarodowej bezpieczeństwo zaczyna się od indywidualnych kompetencji.
Warto tu dodać, że obecnie na Tajwanie zarejestrowanych jest ponad 39 tys. dronów, a w 2024 roku obniżono minimalny wiek wymagany od operatorów do 14 lat. Coraz częściej do podobnych programów dołączają więc również szkoły, organizując specjalne obozy, podczas których uczniowie uczą się budowy dronów i ich wykorzystania w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych.
Wojna na Ukrainie naprawdę zmieniła sposób, w jaki wykorzystuje się drony. To jak zdobycie kolejnej umiejętności, czegoś, co mogę wykorzystać, jeśli kiedyś zajdzie taka potrzeba
Społeczeństwo w trybie mobilizacji
Rozwój szkoleń dronowych to część szerszego zjawiska, na Tajwanie działa już ponad 30 grup obrony cywilnej, a kursy pierwszej pomocy czy ewakuacji rannych cieszą się rosnącą popularnością. Jak podkreślają eksperci, nowością jest jednak przesunięcie akcentu z biernej obrony na aktywne uczestnictwo - chodzi o to, by obywatele nie tylko reagowali, ale także monitorowali sytuację i przekazywali informacje w czasie rzeczywistym.
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów szkoleń jest sposób prowadzenia zajęć. Uczestnicy korzystają z lekkich dronów produkowanych na Tajwanie, które nie mają GPS ani systemów autonomicznego lotu. To celowy wybór, bo w warunkach konfliktu nowoczesne systemy często zawodzą z powodu zakłóceń elektronicznych. Dlatego operatorzy uczą się sterowania "na oko", polegając na refleksie i koordynacji, a nie na wsparciu technologii.
To bezpośrednie przełożenie doświadczeń z Ukrainy, gdzie tanie lokalne bezzałogowce są wykorzystywane na masową skalę do obserwacji i ataków. Bo jak przekonują specjaliści, Tajwan będzie w podobnej sytuacji w przypadku ewentualnego konfliktu z Chinami, a do tego drony mogą odegrać kluczową rolę w rozpoznaniu w trudnym górzystym terenie wyspy. Dlatego też rozwija także własny przemysł dronowy, budując bezpieczny łańcuch dostaw technologii i starając się uniezależnić od chińskich dostawców.