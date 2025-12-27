Według oficjalnego raportu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polska przekazała 46 pakietów uzbrojenia i amunicji. Co ciekawe, 47. pakiet jest w przygotowaniu. Łączna wartość wsparcia wojskowego, wraz ze szkoleniami, logistyką i naprawami, przekroczyła 18 mld złotych. W latach 2022-2023 najczęściej do Ukrainy dostarczaliśmy czołgi, tymczasem w latach 2024-2025 pomoc skupiła się głównie na amunicji, artylerii i wsparciu logistycznym.

Polska przekazała nieodpłatnie 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów MiG-29, 10 śmigłowców Mi-24, setki przenośnych zestawów przeciwlotniczych (głównie Piorun) oraz ponad 101 milionów sztuk amunicji.

Polska dostarczyła Ukrainie ok. 318 sztuk czołgów

Wojsko Polskie przekazało Ukrainie głównie modele poradzieckie i ich polskie modernizacje, uzupełnione zachodnimi Leopardami. Te maszyny pozwoliły armii Kijowa szybko uzupełnić straty pancerne w początkowej fazie wojny. Szczególnie było to kluczowe w obronie i kontratakach realizowanych na wschodzie i południu kraju.

T-72 (różne warianty, w tym M1/M1R) - podstawowy czołg bojowy o masie ok. 41 ton, uzbrojony w armatę gładkolufową 125 mm, z pancerzem kompozytowym i reaktywnym (ERA). Silnik diesla o mocy 780-840 KM zapewnia prędkość max. do 60 km/h i zasięg ok. 500 km. W warunkach ukraińskich często modernizowany dodatkowymi osłonami przeciw dronom i Javelinom; skuteczny w walce na bliskim dystansie, ale podatny na ataki z góry.

PT-91 Twardy - polska głęboka modernizacja T-72, masa ok. 45 ton, silnik 850-1000 KM, armata 125 mm z automatem ładowania, pancerz reaktywny ERAWA i lepszy system kierowania ogniem. Prędkość do 60 km/h, zasięg ok. 500 km. Wyższa mobilność i ochrona niż w standardowym T-72; w Ukrainie używany do przełamywania linii obronnych.

Leopard 2A4 (część dostaw) - niemiecki czołg o masie 55 ton, armata gładkolufowa 120 mm Rheinmetall L/44, zaawansowany system kierowania ogniem z termowizją, pancerz kompozytowy. Silnik 1500 KM, prędkość max. 70 km/h. Wysoka precyzja i ochrona; w Ukrainie skuteczny w kontratakach, często z dodatkowym pancerzem ERA przeciw dronom.

Wysłaliśmy na Ukrainę 586 sztuk pojazdów opancerzonych

Głównie były to transportery i bojowe wozy piechoty, które zapewniły mobilność piechocie i wsparcie ogniowe w sytuacjach kryzysowych.

Rosomak (8x8 kołowy transporter) - masa ok. 26 ton, uzbrojenie wieżowe (działko 30 mm lub km), amfibijny, prędkość do 100 km/h na lądzie i 10 km/h na wodzie. Wysoka mobilność i ochrona balistyczna; w Ukrainie odporny na ataki dronów, używany do szybkich natarć i ewakuacji.

BWP-1 (polska wersja BMP-1) - gąsienicowy bojowy wóz piechoty, masa 13 ton, uzbrojony w armatę 73 mm i ppk Malutka, przewozi 8 żołnierzy. Prędkość do 65 km/h, pływający. Tani i liczny, ale przestarzały; w Ukrainie modyfikowany do walk miejskich i obrony pozycji.

137 sztuk systemów artyleryjskich

Kluczowe dla wsparcia ogniowego na odległość okazały się jednak systemy artyleryjskie. To dzięki nim udało się wyeliminować z frontu m.in. setki rosyjskich czołgów.

AHS Krab - samobieżna haubica 155 mm na podwoziu K9, masa ok. 50 ton, zasięg do 40 km (standardowo 30 km), szybkostrzelność 6 strz./min. Nowoczesny system kierowania ogniem, kompatybilna z NATO; w Ukrainie precyzyjna i mobilna, niszcząca rosyjskie pozycje z dużej odległości.

2S1 Goździk - samobieżna haubica 122 mm, masa ok. 16 ton, zasięg do 15-21 km (z pociskami rakietowymi), pływająca. Sprawdzona w warunkach bojowych; w Ukrainie używana do bezpośredniego wsparcia piechoty.

Nie zabrakło też samolotów i śmigłowców

Wojsko Polskie przekazało 10 myśliwców MiG-29, ale po najnowszej wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce, stało się jasne, że na tym się nie skończy.

10 samolotów MiG-29 - myśliwiec wielozadaniowy, prędkość max. ponad 2400 km/h (Mach 2+), uzbrojenie: działko 30 mm, rakiety powietrze-powietrze (R-27, R-73). Radar do 100 km; w Ukrainie kluczowy do obrony powietrznej i ataków naziemnych.

10 śmigłowców Mi-24 - szturmowy ("latający czołg"), masa ok. 12 ton, uzbrojenie: działko 12,7-30 mm, rakiety/ppk (Szturm, Ataka), prędkość do 335 km/h, transport 8 żołnierzy. Ciężki pancerz; w Ukrainie skuteczny w atakach na kolumny i pozycje, mimo strat od wyrzutni MANPADS.

Obrona przeciwlotnicza kluczowa dla miast

Ukraińcy wielokrotnie chwalili się, że za pomocą dostarczonej broni z Polski udało się zestrzelić dziesiątki rosyjskich śmigłowców. Podobnie było z dronami kamikadze, które atakowały rosyjskie cysterny, składy broni czy ciężarówki zaopatrzeniowe.

405 przenośnych zestawów przeciwlotniczych (głównie Piorun) - zasięg do 6,5 km, pułap do 4 km, głowica z czujnikiem zbliżeniowym, odporna na zakłócenia. Lekki (ok. 10 kg), skuteczny przeciw śmigłowcom, dronom i niskolecącym samolotom; w Ukrainie masowo używany do obrony przed Ka-52 i Orlanami.

Dodatkowo: 44 pociski powietrze-powietrze, ponad 101 milionów sztuk amunicji, tysiące części zamiennych, bezzałogowce i amunicja krążąca.

Oprócz darowizn, Ukraina zakupiła w Polsce komercyjnie sprzęt o wartości ponad 2,2 mld euro (głównie 2022-2023), w tym Kraby i Rosomaki. To wsparcie znacząco wzmocniło Ukrainę w początkowej fazie, przyspieszając modernizację polskiej armii na sprzęt zachodni. Dane, które podajmy z raportów rządowych, są obecnie najbardziej wiarygodne, choć wciąż musimy mieć świadomość, że szczegóły niektórych dostaw pozostają niejawne i prawdopodobnie nigdy nie poznamy rzeczywistej skali pomocy Polski dla Ukrainy.

