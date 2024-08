Talibowie pokazali na paradzie przejęte pojazdy bojowe USA

USA zostawiły Talibom sprzęt o wartości 7 miliardów dolarów

Analitycy militarni ubolewają jednak nad tym, że armii USA nie udało się ewakuować sprzętu o wartości kilku miliardów dolarów, który mógł zostać przekazany Ukrainie i zostać użyty w walkach z rosyjską armią w Donbasie, a w 2022 roku podczas pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Szczególnie przydałyby się pojazdy bojowe typu MRAP. Mowa tutaj o słynnym MaxxPro, czyli niemal niezniszczalnej bestii, która ratuje życie żołnierzom. Te pojazdy opancerzone, których pancerz został wzmocniony, by wytrzymać wybuchy min i ataki z zasadzki, idealnie sprawdzają się obecnie podczas inwazji na rosyjski obwód kurski.

Czym jest i co potrafi pojazd typu MRAP?

Sprzęt napędzany jest przez silnik MaxxForce D9.3I6 o mocy 330 KM (wersja podstawowa), z kolei ładowność pojazdu wynosi aż 1,6-5 ton. To, co wyróżnia ten wóz bojowy, to jego kadłub, który został uformowany w literę "V", dzięki czemu siła wybuchu miny (lub innego materiału wybuchowego) rozprowadza się po pojeździe, zwiększając bezpieczeństwo żołnierzy znajdujących się w środku.