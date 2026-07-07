Nagranie opublikowane przez AZAK w serwisie Linkedin przedstawia bezzałogowy pojazd naziemny o masie około 227 kg, który według producenta holuje wojskową ciężarówkę Palletized Load System (PLS), czyli podstawowy pojazd logistyczny armii Stanów Zjednoczonych wykorzystywany do transportu amunicji i zaopatrzenia. Sam samochód waży około 24 040 kg, a podczas pokazu przewoził dodatkowo blisko 454 kg amunicji.

Matematyka wydaje się niemożliwa. Nagrania z niedawnej demonstracji wojskowej mówią jednak co innego

Napęd ukryty w kołach

Oznacza to, że maszyna ważąca niewiele więcej niż motocykl miała poruszyć ładunek przekraczający stukrotność własnej masy! Źródłem tak dużej siły uciągu ma być nietypowa konstrukcja robota. Zamiast klasycznego układu napędowego każdy moduł koła zawiera własny silnik elektryczny, przekładnię, akumulator i elektronikę sterującą.

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Dzięki temu napęd można montować na różnych platformach, a zwiększanie liczby kół przekłada się na wzrost dostępnego momentu obrotowego i możliwości transportowych. Firma z dumą podkreśla też, że demonstracja nie odbywała się w warunkach laboratoryjnych i na nagraniu widać, jak holowany pojazd pokonuje nierówności terenu, co pokazuje zdolność konstrukcji do pracy poza idealnie przygotowaną nawierzchnią.

Widzicie tę dużą wypukłość na filmie? To nie jest kontrolowany test laboratoryjny na płaskiej podłodze. To ciężar ważący 24 tony stawiający realny opór, a AZAK nawet nie drgnął

Wojsko od dawna szuka takich rozwiązań

AZAK nie jest nowym graczem w projektach realizowanych dla amerykańskich sił zbrojnych. W ubiegłym roku platforma firmy była testowana podczas ćwiczeń w National Training Center przez 1. Dywizję Kawalerii USA.

Przedsiębiorstwo zwyciężyło także w wojskowym programie xTech Edge Strike Ground, wspierającym rozwój innowacyjnych technologii dla armii oraz dołączyło do programu G-TEAD, który ułatwia współpracę producentów z resortem obrony. W marcu 2026 roku podczas AUSA Global Force Symposium - jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych nowym technologiom wojsk lądowych w Stanach Zjednoczonych - zaprezentowało zaś drugą generację robota.

Rozwój autonomicznych pojazdów naziemnych wpisuje się w działania armii USA mające ograniczyć ryzyko dla żołnierzy odpowiedzialnych za logistykę. Szczególne znaczenie ma tzw. ostatnia mila taktyczna, czyli odcinek pomiędzy punktami zaopatrzenia a jednostkami walczącymi na pierwszej linii, gdzie konwoje są narażone na ataki dronów i artylerii. Wojsko testuje już różne typy robotów transportowych zdolnych przewozić amunicję, żywność czy wyposażenie, a także ewakuować rannych z pola walki.

Konstrukcja AZAK jest o tyle wyjątkowa, że mogłaby znaleźć zastosowanie również jako mobilny holownik pozwalający wyciągać uszkodzone lub unieruchomione pojazdy bez konieczności angażowania dodatkowych ludzi. I choć opublikowane nagranie nie stanowi jeszcze niezależnego potwierdzenia wszystkich deklarowanych parametrów robota, pokazuje kierunek, w którym zmierza rozwój wojskowej logistyki.