Uderzenie blisko polskiej granicy. "Prędkość zbliżania się była znaczna"

Nie ma na ten moment potwierdzonych informacji, jaki dokładnie model uzbrojenia spadł blisko polskiej granicy na wysokości Dorohuska. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP ppłk Jerzy Goryszewski przekazał Interii, że "na pewno nie był to bezzałogowiec, bo prędkość zbliżania się była znaczna". Według wojskowego był to "albo dron odrzutowy albo inny obiekt np. pocisk. To będzie jeszcze sprawdzane".

Ukraińskie Siły Powietrzne na oficjalnym kanale Telegram podawały, że podczas ataku Rosjan 17 września w rejon zachodniej Ukrainy zbliżały się "bezzałogowce o napędzie odrzutowym". Według ukraińskich mediów np. portalu Militarnyi to "dron" mógł spaść blisko polskiej granicy.

Rosyjskie drony o napędzie odrzutowym Gierań-4/5. Tańsza alternatywa dla pocisków

Rosja posiada kilka rodzajów "odrzutowych bezzałogowców", które stanowią tańszą i mniej wyrafinowaną formę pocisków manewrujących. Najpopularniejszymi z nich są systemy Gierań-4/5. Stanowią swoiste rozwinięcie systemów Gierań-2, które posiadały jeszcze napęd na silnik spalinowy. Wersje Gierań-4/5 posiadają już napęd turboodrzutowy.

Jedną z największych zalet dronów typu Gierań-4/5 dla Rosjan jest szybkość produkcji. Według danych Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy z sierpnia, miesięcznie ma powstawać nawet 3 tys. dronów tego typu.

Kadr z rosyjskiej telewizji, przedstawiający drona Gierań-5. OTS LIVE materiał zewnętrzny

Szybkość, która utrudnia zestrzelenie

Według publicznych informacji Gierań-4 zaczął być obserwowany na froncie Ukrainy od maja. Może osiągać maksymalną prędkość 500 km/h. Większy Gierań-5 to konstrukcja wykorzystywana na szerszą skalę od paru tygodni. Nie jest znany dokładny zasięg Gierania-5, jednak Ukraińcy podawali przypadki, że podczas ataków mogły przelatywać dystans 960 kilometrów. To właśnie model Gierań-5 miał rzekomo uderzyć na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin 13 września, eksplodując kilometr od polskiej granicy.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Gierań-5 ma już osiągać prędkość maksymalną 600 km/h. Pozwala łatwiej uniknąć zestrzelenia przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, opartą o broń małokalibrową. Głowica bojowa Gierania-5 może ważyć 90 kilogramów.

Gierań-5 jest również wyposażony w głowice elektrooptyczne i charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zakłócenia. Jest sterowany zdalnie podczas lotu, a kamery umożliwiają operatorom obserwację i zmianę kursu drona przed atakiem końcowym, po czym w końcowej fazie wykorzystywany jest pokładowy system naprowadzania.