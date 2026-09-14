Niezidentyfikowany dron znaleziony na plaży w Polsce. "Najprawdopodobniej Gerbera"

O odnalezieniu drona poinformował na platformie X wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Napisał, że "wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji". Komentarz podpułkownika Goryszewskiego niejako to potwierdza.

TVN24 opublikował kadr mający przedstawiać bezzałogowiec znaleziony pod Rusinem który wskazuje na Gerberę.

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Gerbery to rodzaj rosyjskich dronów-wabików, które po raz pierwszy zostały zaobserwowane podczas konfliktu na Ukrainie w sierpniu 2024 roku. Wykonane są z tanich materiałów i wykorzystują w konstrukcji elementy drewniane, pianki, sklejkę, a nawet styropian. Ich przeznaczeniem jest symulowanie sygnatury dronów z ładunkiem bojowym jak Gierań/Shahed, odciągając tym uwagę obrony powietrznej od głównych celów.

Drony Gerbera już wlatywały do Polski

Gerbery mają szacowany zasięg około 600 kilometrów. Niemniej istnieją poszlaki, że Rosjanie znacząco zmodyfikowali je pod kątem dłuższych lotów. Chociażby tego typu drony wleciały w przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września 2025 roku, część analityków wojskowości wskazywało na bazie zdjęć znajdowanych wtedy konstrukcji, że niektóre z nich miały zmodyfikowane zbiorniki paliwa, które mogły zwiększyć ich zasięg nawet do 2 tys. kilometrów.

W rozmowie z Polsat News ppłk Goryszewski zaznaczył, że dron znaleziony pod Rusinowem najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. To, jak się tam znalazł jest na razie tajemnicą.