Prototyp oznaczony jako X-BAT 001 powstał w zakładach Shield AI we Frisco w Teksasie. Jak informuje firma, maszyna jest transportowana do ośrodka prób w Newton w stanie Kansas. Tam mają rozpocząć się testy układu napędowego i systemu odpowiedzialnego za pionowy lot. Zanim konstrukcja podejmie próbę samodzielnego wzniesienia się w powietrze, inżynierowie zamierzają przeprowadzić serię prób naziemnych, a następnie eksperymenty z wykorzystaniem dźwigu podtrzymującego samolot. Takie zabezpieczenie ma ograniczyć ryzyko utraty prototypu w razie awarii silnika lub innych problemów technicznych.

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Silnik myśliwca i pionowy start

Sercem X-BAT jest silnik turbowentylatorowy F110-GE-129E firmy GE Aerospace, znany z zastosowania w samolotach bojowych. W przypadku nowego drona został on zintegrowany z dyszą wylotową AVEN (Axisymmetric Vectoring Exhaust Nozzle), która umożliwia zmianę kierunku ciągu. Dzięki temu strumień gazów wylotowych może zostać skierowany tak, aby zapewnić siłę nośną podczas startu i lądowania w pionie, a także kontrolować położenie maszyny.

W lipcu Shield AI i GE Aerospace poinformowały o zakończeniu testów integracji dyszy, jej mechanizmu sterowania oraz uruchomienia silnika. Próby przeprowadzono w ośrodku GE w Peebles w stanie Ohio. Był to istotny etap rozwoju napędu, ale nie oznacza jeszcze, że cały samolot wykonał pionowy start. Dopiero testy w locie zweryfikują skuteczność działania kompletnego układu.

Ponad 3700 km zasięgu, ciężkie uzbrojenie i AI

X-BAT ma być dużą platformą, projektanci przewidzieli wewnętrzne komory uzbrojenia, których rozmiary mają być zbliżone do tych zastosowanych w myśliwcu F-35. Według GE Aerospace mają pomieścić uzbrojenie o wadze ok. 900 kg. Dodatkowe uzbrojenie będzie można przenosić na zewnętrznych punktach podwieszenia.

Wśród planowanych zadań maszyny wymieniane są ataki na cele naziemne i powietrzne, działania przeciwko celom morskim oraz walka elektroniczna. Samolot ma dysponować również rozbudowanym zestawem sensorów, w tym systemami radarowymi i wyposażeniem do rozpoznania, obserwacji oraz zbierania informacji.

Za autonomiczne sterowanie maszyną ma odpowiadać oprogramowanie Hivemind opracowane przez Shield AI. System ma umożliwiać wykonywanie zadań również w warunkach zakłócania sygnałów nawigacji satelitarnej i utraty łączności z operatorem. Według producenta X-BAT będzie mógł działać samodzielnie lub współpracować z załogowymi samolotami i innymi bezzałogowymi maszynami. Shield AI zapowiada pierwsze loty pionowe w 2026 r., a na swojej stronie wskazuje rok 2029 jako planowany termin rozpoczęcia produkcji.

Polska może uczestniczyć w produkcji X-BAT

W programie X-BAT przewidziano również miejsce dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. We wrześniu 2026 r. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 oraz amerykańska Shield AI podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy projektowaniu, produkcji i dostawach bezzałogowego samolotu, a także jego utrzymaniu w Polsce. Rozmowy obejmują również transfer technologii, szkolenia, udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw oraz rozwój kompetencji związanych z autonomicznym oprogramowaniem Hivemind.

Kolejny krok wykonano 12 października. Do współpracy dołączyła GE Aerospace, producent silnika F110 napędzającego X-BAT. Firma, Shield AI i WZL-2 podpisały memorandum dotyczące rozwijania w Polsce zdolności do obsługi, napraw i remontów silników F110 oraz dysz o zmiennym wektorze ciągu AVEN. Zakłada ono przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, wyposażenia i przeszkolenie personelu. Bydgoskie zakłady mają już doświadczenie w obsłudze samolotów F-16 i C-130, a nowe porozumienie może pozwolić im rozszerzyć działalność na kolejny zaawansowany system lotniczy.

Na razie nie oznacza to jeszcze, że produkcja X-BAT w Polsce została przesądzona. Podpisane dokumenty mają charakter intencyjny, a szczegółowy podział zadań, lokalizacje i zakres zaangażowania krajowych zakładów wymagają dalszych uzgodnień. Ambicją partnerów jest jednak stworzenie w Polsce zaplecza, które mogłoby uczestniczyć zarówno w budowie samolotów, jak i ich późniejszej obsłudze na potrzeby krajowe i eksportowe.