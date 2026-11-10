O nietypowym sposobie wykorzystania balonów poinformował ukraiński portal Defence Express. Zamiast pokonywać całą trasę o własnych siłach, drony mają być transportowane w powietrzu przez balony, a następnie uwalniane w wybranym miejscu. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć ich zasięg i umożliwiać atakowanie obiektów położonych daleko za linią frontu.

W ten sposób drony latają dalej

Taki sposób dostarczania ładunków powietrznych może też utrudniać obronie przeciwnika wykrycie zagrożenia i ustalenie, z jakiego kierunku nadlatuje. Na razie dostępne informacje nie pozwalają jednak ustalić, jak dokładnie wygląda taki system, jakie drony są wykorzystywane ani na jaką skalę Ukraińcy stosują tę metodę.

Rozwiń

Doniesienia o wykorzystaniu balonów nabierają jednak dodatkowego znaczenia w kontekście niedawnych wydarzeń nad Rosją. Jak informował portal Militarnyi, 31 października wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym na trzech moskiewskich lotniskach, a powodem miało być właśnie zagrożenie związane z balonami przenoszącymi drony.

Balony zakłócają ruch na moskiewskich lotniskach

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 11 bezzałogowców zmierzających w kierunku stolicy. Mieszkańcy obwodu moskiewskiego informowali o eksplozjach, między innymi w pobliżu miejscowości Nachabino. 23 października balony i ukraińskie drony doprowadziły z kolei do zamknięcia wszystkich czterech moskiewskich lotnisk - według informacji przytoczonych przez Militarnyi ponad 340 lotów zostało wówczas opóźnionych lub odwołanych.

Rozwiń

Balony z podwieszonymi ładunkami obserwowano nad Moskwą również podczas wcześniejszych incydentów. Źródła monitorujące sytuację sugerowały, że mogły przenosić materiały wybuchowe albo niewielkie bezzałogowce. Nie wszystkie te doniesienia zostały jednak niezależnie potwierdzone.

To pokazuje, że w wojnie dronowej coraz większe znaczenie mają nie tylko same bezzałogowce, lecz także sposoby ich dostarczania w rejon działania. Nawet stosunkowo prosta platforma transportowa może potencjalnie zwiększyć zasięg uderzenia i skomplikować zadanie systemom obrony powietrznej.

Zobacz również: Technologia Moskwa zaatakowana przez balony meteorologiczne z bombami Filip Mielczarek



