Ukraina nie zostaje sama. Zachód dalej wysyła ciężkie wsparcie

O nowej dostawie ciężkiego uzbrojenia dla Ukrainy donosi branżowy portal Shepard. Podczas konferencji Defence IQ International Armoured Vehicles (IAV) w Farnborough w Wielkiej Brytanii dowiedział się, że producent wozu ACSV - niemiecka firma Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) - dostarczył na Ukrainę przynajmniej osiem tych maszyn. Dostawy zostały sfinansowane przez rząd w Berlinie.

ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) to nowoczesny gąsienicowy pojazd opancerzony zaprojektowany jako wielofunkcyjna platforma wsparcia bojowego. Powstał jako duchowy następca gąsienicowych transporterów opancerzonych M113. Nie wiadomo, w jakiej wersji ACSV został dostarczony Ukrainie. To platforma modułowa i po różnych modyfikacjach może służyć jako pojazd transportowy, stanowisko dowodzenia, pojazd ewakuacji medycznej, platforma inżynieryjna lub transporter uzbrojenia.

Rozwiń

ACSV wszedł do produkcji w 2021 roku i do tej pory jego jedynym oficjalnym użytkownikiem była Norwegia. Niemiecka firma mogła wyprodukować nowe wozy specjalnie dla Ukrainy, choć istnieje też szansa, że te osiem sztuk pochodzi z produkcji, która przeznaczona jest dla norweskiej armii.

Nowa-stara broń

ACVS jest rozwijany od początków zeszłej dekady, gdy w FFG powstałą koncepcja wozów PMMC G5 - zmodernizowanych transporterów M113, mających wykorzystać bazę starej platformy, przystosowaną do nowoczesnego pola walki. Pojazd waży około 26,5 tony, ma 6,2 metra długości, 2,9 metra szerokości i 2,5 metra wysokości.

Wóz jest wyposażony w silnik wysokoprężny MTU o mocy 580 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów co zapewnia maksymalną prędkość do 74 km/h. Maksymalny zasięg jazdy wynosi do 1000 km.

Ładowność pojazdu wynosi 8,5 tony, co umożliwia przenoszenie dużego kontenera z zaopatrzeniem. W wersji z zabudowaną kabiną do transportu może przewozić do 10 żołnierzy.

Ostatnie wsparcie na Ukrainę?

Dostawy wozów ACVS pokazują, że Ukraina dalej otrzymuje ciężki sprzęt bojowy od zachodnich państw. Jest to szczególnie ważne, ze względu na fakt, że pełnoskalowy konflikt za naszą granicą trwa już prawie cztery lata i Kijów ma problemy z zaopatrzeniem frontowych jednostek.

Sama pomoc militarna też jest już jednak mocno ograniczona, ze względu na braki w sprzęcie, jakie mogą wysłać inne państwa. Część ze wspierających dalej szuka takich możliwości np. Polska, która oferuje przekazanie myśliwców MiG-29, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press