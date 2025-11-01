Rosyjscy inżynierowie zaprezentowali zdalnie sterowany system mostowy Impulse-M, zbudowany na podwoziu NRTK "Impulse", który według materiałów prezentacyjnych ma skracać czas tworzenia pomostów i zwiększać mobilność lekkich formacji oraz konwojów robotycznych. Urządzenie rozmieszcza modułowy most o długości 6 metrów, przy całkowitej masie zestawu równej 280 kg.

System oferuje dwa tryby sterowania: łączność radiową o zasięgu do 5 km oraz sterowanie po optycznym kablu (tether) sięgającym 20 km. To daje dowódcom elastyczność, krótsze, bezprzewodowe łącze można wykorzystać w mniej zagrożonych warunkach, a daleki odporny na zakłócenia tryb kablowy, gdy istnieje ryzyko zagłuszania czy przechwycenia sygnału.

Zastosowanie i zalety

Impulse-M ma służyć do szybkiego stawiania tymczasowych przepraw umożliwiających kontynuację natarcia lub przesunięcie konwojów robotycznych i lekkich jednostek mechanicznych. Z punktu widzenia planowania operacji takie rozwiązanie pełni rolę multiplikatora siły: skraca czas dywersji, minimalizuje przerwy w manewrze i ogranicza wystawienie saperów na ogień czy inne zagrożenia.

Dzięki możliwości pracy z dystansu, a zwłaszcza dzięki optycznemu tetherowi, operator może prowadzić operację z miejsc względnie bezpiecznych. Kabel optyczny dodatkowo zmniejsza ryzyko przechwycenia sygnału i ataków elektromagnetycznych, co w warunkach nowoczesnego pola walki jest istotne.

Ograniczenia i konsekwencje taktyczne

Najważniejsze ograniczenie Impulse-M wynika z deklarowanej nośności do 500 kg. Oznacza to, że platforma nadaje się przede wszystkim dla lekkich pojazdów, zaopatrzenia i UGV, natomiast cięższe transportery opancerzone czy pojazdy bojowe będą wymagać albo alternatywnych rozwiązań, albo dodatkowego wsparcia inżynieryjnego.

W praktyce ogranicza to zastosowanie tego systemu do szybkich przepraw zwiadowczych, punktów przelotowych dla dronów naziemnych i elementów logistycznych, a nie pełne przeprawy kolumn pancernych.

Niemniej jednak, wprowadzenie takich platform może przyspieszyć tempo manewru w trudnym terenie i zwiększyć odporność sił na zakłócenia pola walki. Jednocześnie widoczne jest tu wyraźne przesunięcie bardzo nietypowe dla Rosji - automatyzacja zadań inżynieryjnych, by zmniejszyć ryzyko dla personelu i wykorzystać robotykę jako element przewagi taktycznej.

