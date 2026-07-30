W skrócie W pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim spadł niezidentyfikowany obiekt, który pozostawił po sobie 10-metrowy lej.

Służby prowadzą prace na miejscu zdarzenia w celu identyfikacji obiektu, który wykryto w polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Strona ukraińska, w tym minister Andrij Sybiha, sugeruje, że w Polsce spadł rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, jednak polskie władze nie potwierdziły tych doniesień.

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Spis treści: Obiekt spadł w Lubelskim. Pozostawił ogromny krater W Polsce mógł spaść rosyjski pocisk Ch-101 Pocisk Ch-101 już wcześniej mógł naruszać terytorium Polski

Obiekt spadł w Lubelskim. Pozostawił ogromny krater

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, około godziny 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, który był widoczny przez sześć minut. Zanim zniknął z radarów, w rejon jego lotu wysłano dyżurny myśliwiec F-16 w celu identyfikacji. Miejsce upadku prawdopodobnie tego obiektu zostało zidentyfikowane w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

W miejscu upadku powstał 10-metrowy krater. Obecnie trwają prace służb, identyfikujące co dokładnie spadło. Ze względu na fakt, że incydent miał miejsce podczas dużego ataku rakietowego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, można założyć, że obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, jest związany z tym atakiem.

W Polsce mógł spaść rosyjski pocisk Ch-101

Kurier Lubelski udostępnił nagranie z monitoringu jednego z mieszkań w miejscowości Biskupie, na którym ma być zarejestrowany moment uderzenia obiektu o godz. 3.45.

Kanał OSINTtechnical specjalizujący się w identyfikowaniu uzbrojenia wskazuje, że nagranie to może pasować do przelotu pocisku manewrującego. Taka broń wykorzystuje silnik odrzutowy oraz leci po niskiej trajektorii lotu. Warto jednak dodać, że huk słyszany na nagraniu może być wywołany przelotem samolotu np. F-16, który operował w rejonie.

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Siły Powietrzne Ukrainy w nocy relacjonowały, że duże grupy rosyjskich pocisków manewrujących kierują się w region zachodniej Ukrainy. Jednym z celów ataków był Lwów i Krzywy Róg. Jeszcze po godz. 3.30 czasu polskiego ukraińskie lotnictwo relacjonowało, że pociski manewrujące przelatują przez obwód lwowski i tarnowski, kierując się na zachód. Ukraiński kanał Monitorwar na bazie oficjalnych alarmów Sił Powietrznych Ukrainy sporządził mapę tras lotu rosyjskich środków napadu powietrznego w ataku w nocy 29/30 lipca. Widać na niej zaznaczony tor lotu jednego pocisku, który przelatując przez prawię całą Ukrainę przekroczył granicę z Polską.

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Dostępne informacje sugerują na środek napadu powietrznego z napędem odrzutowym jak pocisk manewrujący. Komentator ds. obronności Jarosław Wolski zauważył, że mógł to być rosyjski Ch-101. O tym, że w Polsce spadł rosyjski Ch-101 przekonana jest strona ukraińska. Stwierdził to ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Podczas specjalnej konferencji prasowej w Lublinie premier Donald Tusk stwierdził, że faktycznie mógł spaść Ch-101, ale na dokładne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać.

- Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania, będziemy chcieli mieć 100-procentową pewność: jaki to pocisk, kto go wystrzelił, czy eksplozja ładunku, czy samo uderzenie tej rakiety spowodowało ten krater. Tę informację bardzo szybko przekażemy, jak tylko będzie gotowa - zapewnił premier.

Wrak pocisku manewrującego Ch-101 na Ukrainie (zdjęcie ilustracyjne). Wikimedia Commons

Pocisk Ch-101 już wcześniej mógł naruszać terytorium Polski

Ch-101 wszedł do służby na początku XXI wieku jako kolejny model manewrujących pocisków powietrze-ziemia. Przenoszony jest przez samoloty strategiczne Tu-160 i Tu-95. ma niski profil lotu (wysokość 30-70 metrów nad ziemią). Wykorzystuje GLONASS, rosyjski system nawigacji satelitarnej, do korekcji trajektorii, mając także połączony system naprowadzania - nawigację inercyjną, regulację optoelektroniczną.

Parametry taktyczno-techniczne pocisku Ch-101:

Zasięg: 2500-2800 kilometrów

Prędkość maksymalna: 963 km\h

Długość: 7,45 m

Masa całkowita: 2 400 kg

Masa ładunku wybuchowego: 400-450 kg

Ch-101 to jeden z najpopularniejszych pocisków manewrujących jaki Rosjanie używają w wojnie na Ukrainie. Jeśli potwierdziłoby się, że to właśnie on naruszył polską przestrzeń powietrzną, mógłby to być drugi taki przypadek od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Możliwe, że i ten rodzaj pocisku naruszył polską przestrzeń powietrzną 29 grudnia 2023 roku.