Nowe znalezisko w Niemczech ukazuje starożytny recykling

Dobrze zachowane pozostałości warsztatów są rzadkością w zachodniej części obszaru osadnictwa germańskiego. Archeolodzy opisują to odkrycie jako pierwsze tego rodzaju stanowisko w tym regionie. W trakcie wykopalisk odkryto kilka obszarów, na których znajdowały się doły i paleniska.

Archeolodzy znaleźli również pierwszy piec garncarski, a także warsztaty służące do obróbki metali. To najważniejsze odkrycie tych wykopalisk. Dowody historyczne i archeologiczne od dawna wskazywały na ponowne wykorzystywanie rzymskich przedmiotów metalowych przez ludy germańskie. Niemniej archeolodzy dysponowali dotychczas niewielką liczbą pozostałości materialnych bezpośrednio związanych z tą działalnością. Aż do teraz.

Odkrycie o znaczeniu ponadregionalnym

Odkopane piece pokazują, jak przebiegał proces recyklingu rzymskiego metalu. Germańscy rzemieślnicy umieszczali złom metalowy w tyglach wewnątrz pieców. Piece miały okrągły lub owalny kształt i gliniane ściany. Mieszki dostarczały powietrze przez boki konstrukcji, pomagając pracownikom regulować temperaturę.

- Do tej pory brakowało informacji na poparcie hipotez o takich działaniach germańskich plemion. To sprawia, że to odkrycie ma znaczenie ponadregionalne - stwierdził Jan Rosbeck z Wydziału Archeologii Miejskiej w Dortmundzie.

Odsłonięte pozostałości pieca. LWL-AfW/Daniel Riemenschneider materiał zewnętrzny

Nowe odkrycie dostarcza rzadkich dowodów materialnych na recykling metali w osadzie germańskiej położonej poza granicami Cesarstwa Rzymskiego. Społeczności germańskie zamieszkujące na wschód od Renu, poza terytorium rzymskim, ponownie wykorzystywały duże ilości rzymskich przedmiotów metalowych. Działo się to szczególnie w późnym okresie Cesarstwa Rzymskiego. Z nich tworzyli m.in. broń, której używali do obrony przed rzymską ekspansją.

Przykład zdobywania technologii w historii starożytności

Jak wskazują niemieccy archeolodzy, nowe odkrycie pokazuje, w jaki sposób rzymskie przedmioty metalowe weszły do lokalnej produkcji i były ponownie wykorzystywane przez społeczności pozostające poza kontrolą Rzymian. Stanowi to standardowy przykład pozyskiwania nowej technologii przez mniej zaawansowane społeczności w starożytności.

Wykopaliska prowadzone od połowy września dobiegają już końca, a ostatnie prace skupiają się obecnie na najlepiej zachowanym piecu. Zostanie on usunięty z terenu jako kompletna konstrukcja. Znalezisko ma być zachowane z myślą o jego przyszłej ekspozycji.