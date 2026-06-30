Zdjęcia ujawniły zaskakującą prawdę. Amerykańskie bombowce B-2 Spirit dostały nowe pociski

AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), pol. pocisk przeciwokrętowy dalekiego zasięgu, to nowoczesna broń do niszczenia celów nawodnych, opracowana przez Lockheed Martin, opracowana z założeniem walki na teatrze pacyficznym z Chinami. Głównym wyróżnikiem pocisku jest zasięg - mający wynosić w granicach 300-500 kilometrów. Do tej pory wiadomym było, że LRASM został już w pełni zintegrowany z myśliwcami F/A-18F Super Hornet oraz bombowcami B-1 Lancer, a prace integracyjne trwają na myśliwcach F-15E/EX, F-16C/D, F-35B/C, bombowcu B-52 oraz morskim samolocie patrolowym P-8 Poseidon.

Teraz jednak okazuje się, że LRASM może być wystrzeliwany z kolejnej platformy - bombowca stealth B-2 Spirit. Zdradziła to notka prasowa amerykańskich Sił Powietrznych Pacyfiku na temat ćwiczeń Valiant Shield 2026, do której dołączono zdjęcia.

- Siły Powietrzne Pacyfiku z powodzeniem przeprowadziły ćwiczenia zatapiania z użyciem ostrej amunicji, używając bombowca B-2 Spirit na północ od Wysp Mariańskich. Bombowiec B-2 wystrzelił Long Range Anti-Ship Missile, demonstrując zwiększoną zdolność do rażenia celów strategicznych w zasięgu potencjalnych zagrożeń - poinformowano w notce.

Wystrzelenie pocisku LRASM z pokładu B-2 Spirit potwierdziły Sił Powietrzne Pacyfiku dla branżowego portalu The War Zone. Jeden bombowiec wystrzelił podczas ćwiczeń LRASM, który trafił wycofany ze służby okręt wojenny, przerobiony na cel ćwiczebny. Wojsko nie chciało jednak zdradzić, czy było to pierwsze wystrzelenie LRASM przez B-2.

Pocisk AGM-158C LRASM wystrzelony z wewnętrznej komory uzbrojenia B-2 Spirit. U.S. Air Force photo by Tech Sgt. Thomas Barley materiał zewnętrzny

Ukryta zdolność najpotężniejszego bombowca stealth

Wręcz nonszalanckie ujawnienie tak zaskakującej zdolności jest niebywale interesujące. Integracja bombowca B-2 - jednego z najgroźniejszych samolotów na świecie, zdolnego niepostrzeżenie przedrzeć się zapory przeciwlotnicze i radary - z pociskiem LRASM, może dać Amerykanom ogromną przewagę na Pacyfiku. Dzięki LRASM bombowce mogą być kilkaset kilometrów od celu, a ich technologia stealth pozwala dodatkowo zminimalizować ryzyko wykrycia. Dzięki temu łatwiej mogłyby zaatakować cenne zasoby chińskiej armii jak, chociażby grupy lotniskowców. Nie dziwi więc decyzja, aby B-2 Spirit połączyć z LRASM.

Warto dodać, że zdolności LRASM są cały czas ulepszane. Obecnie rozwijana wersja pocisku o iteracji "C-3" ma wprowadzać bardziej zaawansowany datalink. Ma to zwiększyć możliwy zasięg pocisku nawet do 965 kilometrów.

Pocisk AGM-158C LRASM podwieszany pod bombowiec B-2 Spirit. U.S. Air Force photo by Senior Airman Bryce Moore materiał zewnętrzny

Pocisk LRASM na B-2 Spirit. Skąd nagłe ujawnienie tajemnicy?

Niemniej nie wiadomo na ten moment, czy B-2 Spirit może w pełni operacyjnie wykorzystywać LRASM czy wystrzelenie tego pocisku na ćwiczeniach było elementem prowadzonych testów. Jest szansa, że LRASM może był łatwo zintegrowany z B-2. LRASM wywodzi się bowiem z innego pocisku - JASSM (Joint-Air-to-Surface--Standoff-Missile), który już jest zintegrowany z B-2. Ze względu na podobne rozmiary LRASM i JASSM nie jest niemożliwe, aby ten pierwszy został umieszczony w komorze uzbrojenia B-2 i zintegrowany z jego systemami.

Ciekawe jest jednak, jak i kiedy w ogóle doszło do tej integracji. The War Zone zauważa, że w propozycji budżetu Pentagonu na rok fiskalny 2027 nie ma nic o integracji LRASM z B-2 ani o planach takiego działania w przyszłości. Sugeruje to, że połączenie platformy stealth z nowym pociskiem musiało dokonać się jeszcze w poprzednich latach, a do tej pory była to wiadomość skryta przed przestrzenią publiczną. Biorąc pod uwagę znaczenie tej zdolności, nie ma co się temu dziwić. Dlaczego akurat teraz Amerykanie zdecydowali się ją ujawnić? Odpowiedzi na to pewnie nie poznamy, ale należy założyć, że to przemyślana decyzja.