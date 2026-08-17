Donald Trump chce zmienić najpotężniejsze okręty USA. Nie podoba mu się wygląd

Jak donoszą amerykańskie media na bazie anonimowych źródeł w marynarce i administracji federalnej, prowadzone są analizy, w ramach której rozważa się możliwość przesunięcia wielopiętrowych wież dowodzenia w projekcie lotniskowców klasy Ford. Powodem mają być komentarze Donalda Trumpa, który ma wymagać, aby nowe okręty były bardziej estetyczne i ładniejsze.

Trump chce, aby nowe lotniskowce przypominały bardziej okręty z II Wojny Światowej, które swoje wieże dowodzenia miały bardziej na środku, w przeciwieństwie do umiejscowienia ich w tylnej części kadłuba jak ma to miejsce klasie Ford. Doniesienia te pokrywają się z wcześniejszymi przeciekami o tym, że Trump miał krytykować wygląd amerykańskich okrętów, a wojskowym z marynarki wojennej pokazywać za przykład np. okręty rosyjskie czy włoskie.

Dodatkowo jeszcze w czwartek (13.08) Trump wydał specjalne memorandum, w którym nakazał Marynarce Wojennej demontaż elektromagnetycznych systemów katapultowych na budowanych lotniskowcach klasy Ford, służących do wystrzeliwania startujących samolotów. Nakazał przy tym powrót do stosowania katapult parowych.

U góry USS Gerald R. Ford - najnowszy lotniskowiec USA, u dołu USS Enreprise - najbardziej udekorowany amerykański lotniskowiec II Wojny Światowej. Wikimedia Commons

Jedna zmiana to przeprojektowanie lotniskowca

Klasa Ford to najnowsze lotniskowce marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, a przy tym jej największe okręty wojenne. Obecnie w służbie znajduje się jeden taki okręt - USS Gerald R. Ford. Testy morskie zakończyła właśnie druga jednostka, USS John F. Kennedy, a budowie znajdują się dwie kolejne - USS Enterprise i USS Doris Miller. Według szacunków każdy lotniskowiec klasy Ford ma kosztować około 22 miliardów dolarów.

Eksperci i analitycy wskazują, że przemieszczenie wieży dowodzenia na lotniskowcu to w praktyce stworzenie nowego okrętu. Taka wieża na lotniskowcu klasy Ford ma masę około 550 ton i jej umiejscowienie, jak i projekt są ściśle powiązane z wymogiem jak najlepszej ergonomii oraz ogólnej wartości bojowej okrętu. Przeniesienie tak ciężkiej konstrukcji wpłynie na środek ciężkości okrętu, a co za tym idzie na jego stateczność, oddziaływanie turbulencji na statki powietrzne na pokładzie czy rozmieszczenie dróg ewakuacji i całej infrastruktury energetycznej i kanalizacyjnej. Przeniesienie wieży nawet o kilka/kilkanaście metrów zasadniczo wymaga całkowitego przeprojektowania burty okrętu aż do samego kilu. To zaś może pochłonąć miliardy dolarów.

Ekspert mówi jasno. "Wygląd nie ma wartości bojowej"

W rozmowie z portalem The Hill Hunter Stires, były strateg ds. morskich przy sekretarzu marynarki wojennej, stwierdził, że rozmieszczenie wieży dowodzenia na okrętach klasy Ford jest podyktowane wieloletnimi analizami i jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności załogi w ewentualnej walce. Według niego sam pomysł wydawania pieniędzy na zmiany w konstrukcji okrętów wojennych tylko z powodów estetycznych jest fanaberią, która może kosztować nie tylko wielkie pieniądze, ale i życia marynarzy.

- Wydawanie milionów dolarów z kieszeni podatników oraz poświęcanie czasu i energii przez jednostki inżynieryjne Marynarki Wojennej na przeprojektowanie najważniejszego okrętu flagowego kraju wyłącznie po to, by zaspokoić estetyczne kaprysy prezydenta, jest nie tylko marnotrawstwem i nadużyciem, ale także stanowi przykład oczywistej pogardy prezydenta Trumpa wobec amerykańskich marynarzy - podsumował Stires.