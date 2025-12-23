Turcja chce być mocarstwem. Powstaje gigantyczny lotniskowiec i dziesiątki okrętów

Karol Kubak

Karol Kubak

Turcja rozpoczyna jeden z największych programów morskich w swojej historii. W Stambule prezydent ogłosił budowę lotniskowca, który ma należeć do największych na świecie, oraz równoległą produkcję kilkudziesięciu okrętów wojennych.

Szary okręt wojskowy o numerze L400 płynie po spokojnym, otwartym morzu, na pokładzie widoczne są anteny, radary i maszty, a także lądowisko do operacji lotniczych.
TCG Anadolu. Obecny lotniskowiec jest przystosowany głównie do operowania śmigłowcami i dronamiMC2 Jackson AdkinsWikimedia Commons

W Stambule ogłoszono rozpoczęcie budowy 300-metrowego lotniskowca, który ma być jednym z największych na świecie, a także 39 okrętów wojennych powstających równolegle w tureckich stoczniach. To nie jest pojedynczy projekt, ale element szeroko zakrojonej strategii budowy realnej potęgi morskiej, która w kolejnych dekadach ma decydować o pozycji Ankary na arenie międzynarodowej.

- Turcja rozpoczęła budowę 300-metrowego lotniskowca, jednego z największych na świecie - ogłosił prezydent Recep Tayyip Erdoğan podczas prestiżowej ceremonii w dowództwie tureckich sił morskich w Stambule. Dodał też, że tureckie stocznie budują obecnie 39 okrętów wojennych jednocześnie.

Turcja rozpoczęła budowę 300-metrowego lotniskowca, jednego z największych na świecie
ogłosił prezydent Recep Tayyip Erdoğan.

Turcja buduje jeden z największych lotniskowców świata

Jeszcze kilka miesięcy temu projekt zakładał okręt o długości 285 metrów i wyporności 65 tys. ton. Zmiana koncepcji sprawiła jednak, że nowy turecki lotniskowiec osiągnie 300 metrów długości. Oznacza to, że będzie wyraźnie większy od francuskiego Charlesa de Gaulle'a (261 m) i brytyjskich jednostek typu Queen Elizabeth (280 m). Ustąpi jedynie amerykańskim lotniskowcom o napędzie jądrowym, z USS Gerald R. Ford na czele i nowej francuskiej jednostce, która ma mieć 310 metrów długości. Ankara dysponuje obecnie TCG Anadolu, ale to okręt znacznie mniejszy, przystosowany głównie do operowania śmigłowcami i dronami.

Nowoczesny okręt wojskowy z numerem L400, na którego pokładzie znajdują się dwa helikoptery oraz liczne flagi sygnałowe rozmieszczone wzdłuż krawędzi. Statek znajduje się na spokojnej wodzie, a jego pokład jest uporządkowany i wyraźnie przygotowany do ...
Ankara dysponuje obecnie TCG Anadolu, ale to okręt znacznie mniejszy, przystosowany głównie do operowania śmigłowcami i dronami.AA/ABACAEast News

Wczoraj informowałem o decyzji Francji dotyczącej budowy nowego lotniskowca PANG o napędzie atomowym. Została ogłoszona żołnierzom stacjonującym w regionie Zatoki Perskiej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona podczas wizyty bożonarodzeniowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Francuski lotniskowiec ma wejść do służby w 2038 roku. Okręt będzie napędzany energią jądrową i zdolny do przenoszenia ponad 30 myśliwców Rafale. Ma zastąpić obecny lotniskowiec, który w momencie wycofania będzie miał za sobą kilkadziesiąt lat intensywnej służby.

Zobacz również:

Francja zdecydowała o budowie nowego atomowego lotniskowca. Na zdjęciu obecny francuski lotniskowiec Charles de Gaulle
Militaria

Francja chce dominować na oceanie. Powstanie nowy atomowy kolos

Karol Kubak
Karol Kubak

Inwestycje militarne wymusza geografia Turcji

Decyzja Turcji o rozbudowie floty nie jest przypadkowa. Państwo leży na styku Europy i Azji, kontrolując Morze Marmara oraz strategiczne cieśniny Bosfor i Dardanele, które łączą Morze Czarne z Morzem Śródziemnym, a dalej z oceanem. To jeden z ważniejszych morskich węzłów komunikacyjnych, co od dekad nadaje tureckiej marynarce szczególne znaczenie.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniomPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze