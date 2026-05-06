Pakiet obejmuje łącznie 101 035 platform działających zarówno w powietrzu, jak i na lądzie. Oprócz dronów kamikadze zamówienie zawiera także bezzałogowe śmigłowce, miniaturowe platformy uderzeniowe oraz naziemne systemy wsparcia i rozpoznania.

MERKUT FPV - broń masowego wyniszczania

Najważniejszym elementem kontraktu jest system MERKUT FPV, który dominuje zarówno liczebnie, jak i operacyjnie. Dron oferuje od 20 do 30 minut lotu oraz zasięg do 8 kilometrów, jest wyposażony w kamerę termowizyjną, co pozwala na prowadzenie działań niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych.

Istotnym elementem konstrukcji jest też automatyczny system detonacji oparty na czujnikach zbliżeniowych, który eliminuje konieczność ręcznego uruchamiania ładunku przez operatora, ograniczając ryzyko błędów w końcowej fazie ataku. Skala zamówienia jasno wskazuje zaś, że system ten ma być wykorzystywany jako narzędzie masowego wyniszczania przeciwnika, a nie precyzyjna broń punktowa.

ALPIN - bezzałogowy śmigłowiec do zadań specjalnych

W skład pakietu wchodzi również 10 bezzałogowych śmigłowców ALPIN. To platformy zdolne do działania w pełni autonomicznego, bez stałej kontroli operatora. Maszyny mogą przenosić ładunek do 200 kilogramów, w tym paliwo, co otwiera szerokie możliwości zastosowań - od rozpoznania, przez transport logistyczny, po ewakuację czy potencjalne przenoszenie uzbrojenia. Wyposażenie w kamery termowizyjne i noktowizyjne pozwala na prowadzenie operacji przez całą dobę.

DUMRUL i DELİ, czyli cicho i taktycznie

Miniśmigłowiec DUMRUL reprezentuje lżejszą klasę systemów bezzałogowych. Jest napędzany elektrycznie, co przekłada się na bardzo niską sygnaturę akustyczną. Platforma może operować przez około 120 minut i osiągać pułap do 4000 metrów. Przeznaczona jest do krótkodystansowego rozpoznania, obserwacji oraz precyzyjnych uderzeń. Jej największą zaletą jest trudność wykrycia przez przeciwnika, co skraca czas reakcji obrony.

W kontrakcie uwzględniono także 500 taktycznych dronów kamikadze DELİ. Choć szczegóły ich parametrów nie zostały ujawnione, ich rola wpisuje się w segment systemów przeznaczonych do bezpośredniego wsparcia działań na polu walki. Stanowią one uzupełnienie dla masowo wykorzystywanych FPV, oferując większą elastyczność operacyjną na poziomie taktycznym.

KORGAN - bezzałogowe wsparcie na ziemi

Ostatnim elementem pakietu jest 500 autonomicznych systemów naziemnych KORGAN, przeznaczonych do wsparcia i rozpoznania. Rozwiązania tego typu zyskują na znaczeniu, ponieważ pozwalają ograniczyć obecność żołnierzy w najbardziej niebezpiecznych strefach. Integracja systemów lądowych z dużą liczbą platform powietrznych wskazuje na zdolności odbiorcy zamówienia do prowadzenia operacji wielodomenowych, a to może naprowadzać na Ukrainę jako potencjalnego klienta.

Kontrakt Pasifik Technology wpisuje się w szerszy trend rosnącego znaczenia tanich, masowo produkowanych systemów bezzałogowych. Zamiast pojedynczych, kosztownych platform coraz większą rolę odgrywają rozwiązania, które mogą być używane w ogromnych ilościach. Skala nowego zamówienia tureckiego producenta, tj. 100 tys. dronów FPV jasno pokazuje tę zmianę podejścia.

