Turcy testują trzy własne bomby dalekiego zasięgu

Nowa rodzina tureckich bomb dalekiego zasięgu

W testach, przeprowadzonych 1 września 2026 roku na poligonie Konya Karapınar, wzięli udział przedstawiciele sił zbrojnych z ponad 15 krajów. Zaprezentowano wszystkie trzy aktualne warianty TOLUN - TOLUN I, TOLUN F i TOLUN P. Według ASELSAN każda broń pomyślnie zrealizowała zaplanowany profil bojowy i trafiła w wyznaczony cel. TOLUN I zapewnia zdolność do rozrywania się pod wpływem uderzenia, TOLUN F dodaje działanie oparte na zbliżeniu wobec celów takich jak transportery opancerzone, natomiast TOLUN P został zaprojektowany do niszczenia wzmocnionych konstrukcji poprzez penetrację i opóźniony wybuch.

TOLUN I jest skonfigurowany z zapalnikiem uderzeniowym i głowicą odłamkową. Podczas prób pocisk trafił bezpośrednio w kontener, wywołując eksplozję tuż po uderzeniu. Donośność bomby wynosi około 100 kilometrów.

TOLUN F stosuje inne podejście. Podczas testów został użyty przeciwko transporterowi opancerzonemu z wykorzystaniem czujnika zbliżeniowego i głowicy odłamkowej. System ma możliwość wyboru kąta uderzenia. Stosuje też oprogramowanie zapobiegające fałszowaniu sygnału GPS mające zapewnić większą elastyczność w zwalczaniu personelu i innych celów w pobliżu miejsca starcia.

TOLUN P przebił dwupiętrową betonową konstrukcję, a następnie neutralizował wyznaczone elementy na wybranym poziomie. Łączy on głowicę penetrującą z zapalnikiem o programowalnym opóźnieniu i zapalnikiem ASAF-Hard Target firmy ASELSAN, co umożliwia mu zwalczanie wzmocnionych i utwardzonych konstrukcji.

Połączenie krajowych systemów

W ramach rodziny TOLUN operatorzy mogą wybierać między zdolnościami fragmentacji, zbliżeniowymi i penetrującymi. Pozwala to potencjalnie tej samej platformie powietrznej na wykonywanie różnych rodzajów misji uderzeniowych, jednocześnie przenosząc broń skonfigurowaną pod kątem różnych celów.

Integracja TOLUN z Bayraktar AKINCI dodatkowo podkreśla ewolucję bezzałogowych statków powietrznych. AKINCI może przenosić wiele rodzajów broni precyzyjnej, co pozwala operatorowi atakować więcej niż jeden cel podczas lotu. Bezzałogowiec może przenosić pociski TOLUN dzięki systemowi SADAK-4T.

Demonstracja w Konya Karapınar podkreśla rosnące zaawansowanie tureckiego ekosystemu precyzyjnego rażenia oraz rosnącą rolę platform bezzałogowych w realizacji specjalistycznych celów. Niemniej nie ma jeszcze dokładnego harmonogramu, kiedy bomby TOLUN mogłyby wejść do służby, ani czy ASELSAN już ma potencjalnych klientów na tę broń.