Ujawnili dane 6000 rosyjskich zakładów zbrojeniowych i 1,2 mln pracowników
Społeczność Lex Talionis wraz z kanałem OsintVarta opublikowała dane dotyczące 6 tys. przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego oraz 1,2 mln zatrudnionych w nich pracowników. To kolejny etap wieloletniej operacji prowadzonej przez środowiska OSINT, której celem jest ujawnienie struktury militarno-przemysłowej Federacji Rosyjskiej.
Autorzy projektu stworzyli interaktywną mapę prezentującą sieć zakładów należących do machiny wojennej agresora - każda karta zawiera opis działalności, listę opracowywanych technologii oraz system filtrów pozwalający sortować obiekty według rodzaju produkcji.
Rosyjski przemysł zbrojeniowy pokonany
Wraz z lokalizacjami ujawniono również dane osobowe pracowników, wyciek obejmuje m.in. numery paszportów, numery telefonów i adresy e-mail inżynierów, projektantów i kadry kierowniczej. Na liście znajdują się m.in. pracownicy takich firm, jak Kałasznikow i UDK-Saturn, które odgrywają kluczową rolę w rosyjskim przemyśle obronnym.
Twórcy projektu informują, że dane zostały zweryfikowane i są dostępne do pobrania w celach analitycznych oraz operacyjnych. Jak podkreślają, zebrane informacje pochodzą jeszcze sprzed rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i dotyczą osób zaangażowanych w przygotowywanie technologii wojskowych.
Hakerzy nieustannie atakują Rosję
W komunikacie opublikowanym przez Lex Talionis zapowiedziano jednak kolejne aktualizacje bazy, które obejmą nowe zakłady oraz dodatkowe dane o strukturze rosyjskiego przemysłu wojennego. Twórcy projektu zachęcają także do przesyłania poufnych materiałów dotyczących sektora obronnego wroga, w tym zrzutów danych, dostępu do sieci wewnętrznych i dokumentów technicznych - za szczególnie cenne informacje oferowane są nagrody finansowe.
Operacja przyciąga uwagę międzynarodowych środowisk haktywistycznych, które aktywnie wspierają proces monitorowania rosyjskich zakładów produkcyjnych. Według autorów projektu, działania te mają charakter ciągły i są częścią szeroko zakrojonej akcji dokumentowania potencjału przemysłowego Federacji Rosyjskiej.
Wiemy o was. Znamy wasze plany
Przypomnijmy też, że dosłownie na początku lutego z podobnym problemem zmagała się rosyjska stocznia "Jantar", odpowiedzialna za budowę i wyposażenie okrętów marynarki wojennej Kremla. A mowa o jednym z największych wycieków danych w jej historii - wewnętrzna dokumentacja firmy, ujawniająca m.in. plany systemów antydronowych czy dane kontrahentów, trafiła do redakcji niezależnego rosyjskiego serwisu informacyjnego Kalina39.info.