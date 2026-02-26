Autorzy projektu stworzyli interaktywną mapę prezentującą sieć zakładów należących do machiny wojennej agresora - każda karta zawiera opis działalności, listę opracowywanych technologii oraz system filtrów pozwalający sortować obiekty według rodzaju produkcji.

Rosyjski przemysł zbrojeniowy pokonany

Wraz z lokalizacjami ujawniono również dane osobowe pracowników, wyciek obejmuje m.in. numery paszportów, numery telefonów i adresy e-mail inżynierów, projektantów i kadry kierowniczej. Na liście znajdują się m.in. pracownicy takich firm, jak Kałasznikow i UDK-Saturn, które odgrywają kluczową rolę w rosyjskim przemyśle obronnym.

Twórcy projektu informują, że dane zostały zweryfikowane i są dostępne do pobrania w celach analitycznych oraz operacyjnych. Jak podkreślają, zebrane informacje pochodzą jeszcze sprzed rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i dotyczą osób zaangażowanych w przygotowywanie technologii wojskowych.

Rozwiń

Hakerzy nieustannie atakują Rosję

W komunikacie opublikowanym przez Lex Talionis zapowiedziano jednak kolejne aktualizacje bazy, które obejmą nowe zakłady oraz dodatkowe dane o strukturze rosyjskiego przemysłu wojennego. Twórcy projektu zachęcają także do przesyłania poufnych materiałów dotyczących sektora obronnego wroga, w tym zrzutów danych, dostępu do sieci wewnętrznych i dokumentów technicznych - za szczególnie cenne informacje oferowane są nagrody finansowe.

Operacja przyciąga uwagę międzynarodowych środowisk haktywistycznych, które aktywnie wspierają proces monitorowania rosyjskich zakładów produkcyjnych. Według autorów projektu, działania te mają charakter ciągły i są częścią szeroko zakrojonej akcji dokumentowania potencjału przemysłowego Federacji Rosyjskiej.

Wiemy o was. Znamy wasze plany

Przypomnijmy też, że dosłownie na początku lutego z podobnym problemem zmagała się rosyjska stocznia "Jantar", odpowiedzialna za budowę i wyposażenie okrętów marynarki wojennej Kremla. A mowa o jednym z największych wycieków danych w jej historii - wewnętrzna dokumentacja firmy, ujawniająca m.in. plany systemów antydronowych czy dane kontrahentów, trafiła do redakcji niezależnego rosyjskiego serwisu informacyjnego Kalina39.info.

Zobacz również: Militaria Rosja w sekundę straciła system obrony wart miliard dolarów Filip Mielczarek

Strefa 51 w Nevadzie. Astrobiolog: Teorie spiskowe nadal istnieją © 2026 Associated Press