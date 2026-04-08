System, znany jako HAL10 Hybrid Air-Systems Launcher, może pomieścić i wystrzelić do 10 dronów i jest przedstawiany jako rozwiązanie zwiększające skalowalność oraz szybkość rozmieszczenia bezzałogowców w nowoczesnych operacjach lądowych. Wykorzystuje architekturę kasetową, w której drony - rozmieszczone są w układzie 5x2 - bezpiecznie oczekują na moment ich użycia.

Wyrzutnia do szybkiego użycia wielu dronów

Konstrukcja ma charakter modułowy i niezależny od platformy, co oznacza możliwość integracji zarówno z instalacjami stałymi, jak i wysuniętymi bazami operacyjnymi czy pojazdami. System obsługuje również zautomatyzowaną sekwencję startów, tzn. operator może wypuszczać drony pojedynczo lub seriami, przy minimalnej ingerencji ręcznej.

Dzięki temu możliwe jest stosowanie ich w różnych scenariuszach operacyjnych, od jednoczesnego rozmieszczenia wielu dronów w celu szybkiego pokrycia obszaru, przez sekwencyjne starty dla utrzymania ciągłej obserwacji, aż po pozostawienie części platform w rezerwie.

System zaprojektowano również do działania w trudnych warunkach, w zakresie temperatur od -32°C do 45°C, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania zdolne do prowadzenia rozproszonych operacji z kompaktowych i elastycznych platform.

Rozwiń

Dron WASP do kompletu

Wyrzutnia HAL10 współpracuje z dronami WASP tej samej firmy (przeznaczonymi do szybkich misji rozpoznawczych bezzałogowymi systemami powietrznymi startującymi z tuby), tworząc system przeznaczony do szybkiego rozpoznania, elastycznego prowadzenia misji i utrzymywania stałej obecności w powietrzu w środowisku o wysokim poziomie zagrożeń.

Według producenta, WASP wykorzystuje start wspomagany rakietowo, a następnie przechodzi do lotu poziomego, co pozwala mu szybko osiągnąć wysokość operacyjną i rozpocząć zadanie. Zasięg operacyjny wynosi do 45 km, a czas lotu do 30 minut bez ładunku lub około 22 minut przy pełnym wyposażeniu. Dron może przenosić ładunek o masie do 1 kg i działać przy wietrze o prędkości do 18 m/s.

Platforma posiada modułową komorę ładunkową, umożliwiającą instalację różnych sensorów, w tym systemów elektrooptycznych i podczerwieni wykorzystywanych w zadaniach ISR (rozpoznanie, obserwacja i wywiad). Dodatkowo system oferuje zdolności półautonomiczne i pracę sieciową, co pozwala wielu dronom współdziałać w ramach jednej misji, np. w zadaniach stałego nadzoru, wykrywania dronów przeciwnika czy warstwowej ochrony przestrzeni powietrznej.

Kierunek - więcej dronów, niższy koszt

Połączenie HAL10 i WASP wpisuje się w szerszy trend w technologii wojskowej, tj. odejścia od drogich platform na rzecz systemów zdolnych do szybkiego generowania dużej liczby dronów przy niższych kosztach.

Zamiast jednego cennego bezzałogowca, siły mogą wykorzystać wyrzutnię zdolną do jednoczesnego wypuszczenia wielu mniejszych jednostek, co pozwala pokryć większy obszar, utrzymać ciągłą obserwację i ograniczyć wpływ strat na zdolności operacyjne.

Co więcej, taka koncepcja utrudnia również reakcję przeciwnika, bo zamiast jednego celu, systemy obrony powietrznej i walki elektronicznej muszą jednocześnie radzić sobie z wieloma obiektami, co znacząco zwiększa ich obciążenie i zmniejsza skuteczność.

Archeolodzy odkryli duński okręt wojenny zatopiony 225 lat temu © 2026 Associated Press