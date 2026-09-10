Wadym Skibicki przekazał tę informację podczas posiedzenia Międzyparlamentarnej Rady Ukraina-NATO, przekonując przy okazji, że Rosja jako państwo-agresor stanowi zagrożenie zarówno dla Ukrainy, jak i Europy. Jak zaznaczył, na obecnym etapie nie są jeszcze znane szczegółowe parametry nowego pocisku, ale testy mają odbyć się w najbliższych miesiącach, co świadczy o końcowym etapie jego rozwoju i zbliżającej się gotowości bojowej.

Według naszych szacunków do końca tego roku Rosja planuje przeprowadzić końcowe testy nowego typu pocisku balistycznego o zasięgu do 800 kilometrów

Zachodnia Ukraina w zasięgu prób

Ukraiński wywiad ocenia, że Rosjanie mogą wykorzystać testowe odpalenia również do sprawdzenia możliwości rażenia celów położonych w zachodniej części Ukrainy. Jeśli nowy pocisk będzie odpalany z mobilnej wyrzutni, jego zasięg może pozwolić na atakowanie celów na Zakarpaciu z terytorium rosyjskiego obwodu briańskiego. Oznacza to, że Moskwa zyska nowe możliwości w zakresie rażenia celów położonych daleko od linii frontu.

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Moskwa chce zwiększyć zasięg rakiet

Ukraiński wywiad wiąże planowane testy z szerszymi działaniami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, a konkretniej dążeniem do zwiększenia produkcji pocisków balistycznych oraz wydłużenia ich zasięgu. Ma to być częścią nasilającej się kampanii ataków rakietowych i dronowych przeciwko Ukrainie.

Agresywne plany Rosji obejmują również blokadę Morza Czarnego oraz próby wciągnięcia Białorusi do wojny przeciwko Ukrainie i działań hybrydowych wymierzonych w NATO. Według ukraińskiej oceny celem Rosji jest m.in. wywieranie presji na ukraińską gospodarkę i społeczeństwo.

W tle pozostaje również rosnące zapotrzebowanie rosyjskiej armii na personel. Skibicki podczas spotkania przedstawił też dane sugerujące, że w sierpniu Rosja miała stracić około 43 tys. żołnierzy, podczas gdy w tym samym okresie zrekrutowano około 39 tys. osób. Według jego informacji rosyjski Sztab Generalny zakłada w latach 2026-2027 pozyskanie około 600 tys. nowych żołnierzy, po 300 tys. w każdym z tych lat.

Rosja nie rezygnuje ze swojego strategicznego celu, jakim jest zniszczenie ukraińskiej państwowości, i prowadzi wojnę na wyniszczenie mimo ponoszonych ciężkich strat



