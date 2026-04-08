Wojna w Ukrainie coraz wyraźniej przenosi się poza linię frontu, a precyzyjne uderzenia w głębi Rosji stają się nie tylko możliwe, ale i coraz bardziej dotkliwe. A wszystko w ramach szeroko zakrojonej strategii Kijowa polegającej na równoczesnym osłabianiu zdolności militarnych Kremla oraz uderzaniu w jego zaplecze ekonomiczne. Wystarczy tylko spojrzeć na ostatnie skoordynowane ataki na fregatę zdolną do przenoszenia pocisków manewrujących oraz kluczowe obiekty energetyczne w regionie.

Ukraina atakuje rosyjskie zaplecze morskie

Celem operacji była fregata projektu 11356R typu Buriewiestnik, wykorzystywana przez Rosję do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu na terytorium Ukrainy. Jak podano w oficjalnym komunikacie, w jednostkę - zidentyfikowaną jako "Admirał Makarow" - trafiły dwa drony bojowe i choć skala zniszczeń nie została jeszcze w pełni oszacowana, samo skuteczne uderzenie w chroniony port wskazuje na rosnące możliwości Kijowa w zakresie projekcji siły na dużą odległość.

Równocześnie z uderzeniem na okręt, Ukraińcy zaatakowali kluczowe obiekty energetyczne w regionie. Terminal naftowy Szeskharis, jeden z ważniejszych punktów przeładunkowych ropy nad Morzem Czarnym, doznał uszkodzeń infrastruktury portowej, w tym stanowisk załadunkowych oraz systemów rurociągowych.

Na tym jednak operacja się nie zakończyła, bo uderzenia objęły również bazę przeładunkową ropy naftowej Gruszowaja w Kraju Krasnodarskim. Według dostępnych danych trafione zostały trzy duże zbiorniki magazynowe, co mogło znacząco zakłócić funkcjonowanie całego łańcucha logistycznego obsługującego eksport ropy z tego regionu.

Jak już wspomnieliśmy, cała operacja wpisuje się w coraz wyraźniejszą strategię Ukrainy polegającą na jednoczesnym osłabianiu zdolności militarnych Rosji oraz uderzaniu w jej zaplecze ekonomiczne. Atak na jednostkę zdolną do przenoszenia pocisków manewrujących ogranicza możliwości prowadzenia ostrzałów rakietowych, podczas gdy uszkodzenia infrastruktury naftowej mogą wpływać na dochody z eksportu surowców.

I to połączenie celów nie jest przypadkowe, bo rosyjska gospodarka w dużej mierze opiera się na sprzedaży energii, a środki z tego źródła zasilają jej wysiłki wojenne. Uderzając w oba te obszary jednocześnie, Ukraina zwiększa presję na Moskwę - zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Nowa generacja ukraińskich dronów morskich

Jak zauważa serwis Defence Blog, podczas jednej z ostatnich prób ataku na Noworosyjsk, który stał się kluczowym zapleczem rosyjskiej Floty Czarnomorskiej po ograniczeniu jej działań na Krymie - mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć też nieznany wcześniej wariant ukraińskiego drona nawodnego, wyposażony w zdalnie sterowane stanowisko karabinu maszynowego.

Nagrania publikowane przez rosyjskie kanały rozpoznawcze pokazują zaś, że jednostka była częścią większej fali dronów zmierzających w stronę portu. Już wcześniej widzieliśmy podobne próby zwiększenia przeżywalności bezzałogowców, bo zamontowany na kadłubie karabin maszynowy może pełnić funkcję aktywnej obrony.

W praktyce oznacza to zdolność do zwalczania dronów rozpoznawczych przeciwnika lub innych nisko lecących zagrożeń, które do tej pory stanowiły jedno z największych wyzwań dla takich konstrukcji.

Jednocześnie jednostka nadal pełni funkcję uderzeniową, co potwierdzają obecność systemów nawigacji satelitarnej oraz silna eksplozja wtórna po trafieniu - ten konkretny dron nie zdołał osiągnąć celu i został przechwycony przez amunicję krążącą Lancet jeszcze przed wejściem do portu.

