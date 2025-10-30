W związku z rosnącym znaczeniem dronów we współczesnych konfliktach zbrojnym, na całym świecie regularnie organizowane są kolejne szczyty czy konferencje poświęcone systemom bezzałogowym. Jednym z nich jest Drone Warfare Summit, które w ostatnich dniach miało miejsce na Filipinach - panele dyskusyjne koncentrowały się tu wokół wykorzystania dronów w czterech domenach działań: powietrznej, lądowej, morskiej i podwodnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Indo-Pacyfiku.

Ukraina prezentuje koncepcyjny myśliwiec FA v1

Jednym z najciekawszych punktów programu była prezentacja ukraińskiej delegacji, która pokazała model koncepcyjny odrzutowego bezzałogowego myśliwca Fighter Aircraft FA v1. Według zaprezentowanych danych, system ma rozwijać prędkość ponad 250 km/h, osiągać pułap 5000 metrów, dysponować zasięgiem operacyjnym 30 km i systemem wykrywania celów w promieniu do 15 km. Sylwetka FA v1 z podwójnym usterzeniem pionowym wskazuje zaś na lekką i kompaktową konstrukcję przypominającą eksperymentalne bezzałogowce rozwijane przez ośrodki badawcze na świecie.

Rozwiń

Kijów liderem przemysłu dronowego

Choć nie ujawniono producenta, prezentacja jednoznacznie pokazuje, że Ukraina dąży do autonomii technologicznej i rozwinięcia własnego programu dronów bojowych. Ukraińscy przedstawiciele podkreślili, że projekt FA v1 powstał jako efekt doświadczeń z wojny, w której systemy bezzałogowe odgrywają kluczową rolę - zarówno w rozpoznaniu, jak i w działaniach ofensywnych. Jak przyznał Kijów, trwający konflikt wymusił szybki rozwój technologii związanych z walką elektroniczną, sztuczną inteligencją i koordynacją działań dronów w środowisku wielodomenowym.

Szczyt był również okazją do wymiany doświadczeń z sojusznikami z regionu Azji i Pacyfiku, którzy z rosnącym zainteresowaniem przyglądają się ukraińskim innowacjom w zakresie tanich, modularnych systemów bezzałogowych. Jak podkreślał gospodarz wydarzenia, czyli Siły Zbrojne Filipin, drony mają strategiczne znaczenie dla kraju złożonego z tysięcy wysp. W ocenie dowództwa bezzałogowce są kluczowe dla monitorowania granic morskich, patrolowania przestrzeni powietrznej oraz szybkiego reagowania na zagrożenia w rozległym terytorium państwa.

Filipińskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało też intensyfikację współpracy z partnerami technologicznymi z USA, Korei Południowej i Izraela, co ma doprowadzić do zwiększenia autonomii w zakresie rozwoju lokalnych systemów UAV w najbliższych latach. I trudno chyba o lepszy niż Warfare Summit dowód, że bezzałogowce stały się fundamentem współczesnej strategii obronnej - nie tylko w Europie, ale i w Azji.

Zobacz również: Militaria Rosyjskie centrum dowodzenia zrównane z ziemią francuską bombą Filip Mielczarek

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News