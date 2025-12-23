Opublikowany materiał filmowy ukazuje z lotu ptaka imponujące, wielowarstwowe fortyfikacje obronne, które składają się z długich rzędów betonowych piramid zwanych "smoczymi zębami", rowów przeciwczołgowych i wałów ziemnych. Te struktury, budowane w przyfrontowych regionach, symbolizują intensywną pracę Ukrainy nad wzmocnieniem obrony przed rosyjskimi natarciami.

Prace nad fortyfikacjami trwają nieprzerwanie w sześciu obwodach przyfrontowych, a dokładnie w obwodzie donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim, czernihowskim i kijowskim. Według oświadczenia premiera Denysa Szmyhala, Państwowa Specjalna Służba Transportu zbudowała w tym roku ponad 2130 pozycji plutonowych. Zostały one rozlokowane na ciągnących się na aż 3000 kilometrów rowach przeciwczołgowych. Dodatkowo wybudowano aż 1000 kilometrów barier ze "smoczmi zębami".

Ukraina buduje gigantyczne linie obronne

Te liczby dobitnie świadczą o ogromnej skali przedsięwzięcia, które ma na celu stworzenie wielowarstwowej linii obrony. Wielu samych Ukraińców uważa, że może to być nowa granica Ukrainy i Rosji. Ponieważ rozmowy pokojowe prowadzone pomiędzy Rosją, Ukrainą, USA i Europą wskazują, że Rosja nie ma żadnego zamiaru rezygnować ze swoich zdobyczy terytorialnych.

"Smocze zęby" to betonowe ostrosłupy, zaprojektowane do zatrzymywania pojazdów pancernych. Same w sobie nie są niezniszczalne, ale w połączeniu z minami, rowami, okopami i wsparciem dronów oraz artylerii, tworzą poważną przeszkodę. Ukraina nauczyła się tego od Rosji, która w 2022-2023 roku zbudowała podobne linie (np. linię Surowikina), skutecznie spowalniając ukraińską kontrofensywę. Teraz Kijów stosuje tę samą taktykę, dostosowując ją do realiów wojny dronowej. Jak poinformował Szmyhal, każdego dnia dodawane są nowe ukryte pozycje, siatki antydronowe i rozproszone bunkry.

3000 kilometrów rowów przeciwczołgowych i smoczych żebów

Budowa przyspieszyła po ukraińskich stratach terytorialnych w 2024-2025 roku, w których Rosja zajęła duże i ważne miasta jak: Awdijiwka, Bachmut czy obecnie Pokrowsk. Premier Denys Szmyhal niedawno przyznał, że "Ukraina przeszła do strategii aktywnej obrony, kompensując brak ludzi i sprzętu gęstymi umocnieniami". Prace prowadzone są pod ostrzałem, z udziałem tysięcy robotników i ciężkiego sprzętu. Można śmiało powiedzieć, że to jedno z najbardziej niebezpiecznych dla cywilów miejsc w Ukrainie.

Takie gigantyczne linie obronne spełniają swoje zadanie. W niektórych miejscach obwodu donieckiego, linie te już spowalniają rosyjskie postępy, zmuszając atakujących do organizowania kosztownych mięsnych szturmów. Te fortyfikacje to jednak nie tylko beton i ziemia, to znak zmiany w naturze wojny. Po niemal czterech latach konfliktu obie strony okopują się głęboko, przechodząc do wojny pozycyjnej przypominającej I wojnę światową. Eksperci militarni tłumaczą, że możliwości obu stron są obecnie praktycznie wyrównane, ponieważ przez 2025 rok, Rosja posunęła się naprzód zaledwie kilkadziesiąt kilometrów w głąb Ukrainy.

Rosja nie będzie w stanie zdobyć całej Ukrainy

W tym tempie zajęcie całego kraju może zająć nawet 100 lat. Dlatego Ukraina inwestuje w przetrwanie, by dalej osłabiać Rosję, ale jednocześnie oczekując na dalszą pomoc Zachodu oraz nadzieję na przełom technologiczny lub dyplomatyczny. Linie obronne, ciągnące się na tysiące kilometrów podkreślają, jak daleko jesteśmy od szybkiego zakończenia wojny. To symbol długotrwałego oporu, gdzie każdy metr ziemi broniony jest z ogromnym wysiłkiem.

***

