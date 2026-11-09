O projekcie poinformował 2. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy "Chartija". Za prace odpowiadają specjaliści z pułku systemów bezzałogowych Lava, którzy dostosowują bezzałogowe pojazdy lądowe (UGV) do działania w wyjątkowo ograniczonej przestrzeni. Maszyny muszą być na tyle niewielkie, by poruszać się wewnątrz wąskich rur, a jednocześnie zachować możliwość wykonywania zadań rozpoznawczych i bojowych.

To poważne wyzwanie konstrukcyjne. Standardowe roboty wojskowe projektuje się z myślą o poruszaniu się po otwartym terenie. Z kolei dostępne urządzenia cywilne, wykorzystywane do wiercenia, budowy tuneli i prac podziemnych, są zwykle zbyt duże i nieprzystosowane do zastosowań bojowych. Ukraińscy inżynierowie rozwijają kilka rozwiązań, które mają umożliwić prowadzenie działań w takich warunkach.

Wojna już przeniosła się pod ziemię i będzie się rozwijać. Pytanie brzmi, jak dostosujemy się do takiego sposobu prowadzenia walki

Operacja, która pokazała nowe możliwości

Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia prac była operacja "Weles" przeprowadzona w rejonie Kupiańska. Ukraińscy żołnierze wykorzystali w niej gazociąg o średnicy około 1,2 m, aby przedostać się na tyły rosyjskich pozycji. Pokonali w ten sposób ponad 15 km, a następnie przeprowadzili atak z kierunku, którego przeciwnik się nie spodziewał.

Podziemna trasa nie zapewniała jednak komfortowych warunków działania. Ograniczona przestrzeń utrudniała przemieszczanie się, komunikację i prowadzenie walki. Żołnierze mieli niewielkie możliwości manewrowania, a starcie na krótkim dystansie w takim otoczeniu wiązało się z dużym ryzykiem.

Operację skoordynowano z działaniami ukraińskich jednostek na powierzchni oraz atakami dronów. Według danych przedstawionych przez ukraińskie dowództwo zginęło wówczas ponad 100 rosyjskich żołnierzy, a ponad 30 kolejnych dostało się do niewoli. Liczby te nie zostały niezależnie zweryfikowane.

Podziemne instalacje kolejnym polem walki

Wykorzystywanie gazociągów do przemieszczania się żołnierzy nie jest nowym zjawiskiem w tej wojnie. Rosjanie również próbowali wykorzystywać podziemną infrastrukturę w rejonie rzeki Oskoł, aby przedostawać się na ukraińskie pozycje. O jednej z takich prób informowała ukraińska grupa monitorująca DeepState we wrześniu 2025 roku.

Doświadczenia obu stron pokazują, że podziemne instalacje mogą zapewniać możliwość obejścia tradycyjnych linii obrony, ale jednocześnie stwarzają wyjątkowo trudne warunki do prowadzenia działań. Ukraińskie roboty mają przejmować część tych niebezpiecznych zadań, ich głównym przeznaczeniem będzie rozpoznanie, sprawdzanie zajętych przez przeciwnika pozycji i wspieranie operacji bojowych.

Na razie projekt znajduje się na etapie opracowywania i dostosowywania konstrukcji. Nie podano szczegółów dotyczących uzbrojenia, systemów łączności ani terminu wprowadzenia maszyn do służby.