Zełenski mówi wprost. Chce produkcji amerykańskich pocisków na Ukrainie

O oficjalnym złożeniu prośby o udzielenie licencji poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wywiadu w amerykańskim programie Face of Nation. Według ukraińskiego prezydenta produkcja pocisków w Stanach Zjednoczonych jest niewystarczająca, co może doprowadzić do kryzysu w różnych częściach świata. Stwierdził, że zezwolenie Ukrainie na produkcję pocisków do systemów MIM-104 Patriot pomoże z problemem braku tej broni, który rośnie przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie.

- Poprosiłem poprzednią administrację USA i proszę obecną o udzielenie Ukrainie licencji na produkcję pocisków Patriot. Możemy zwiększyć produkcję pocisków Patriot. To nam pomoże. Pomoże to państwu Bliskiego Wschodu i każdemu innemu państwu, któremu Stany Zjednoczone zdecydują się pomóc. Dopóki nie stworzymy europejskiego systemu przeciwrakietowego, będziemy potrzebować wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych - mówił Zełenski w Face of Nation.

Pociski do Patriotów produkowane na Ukrainie? Nie tak prędko

Prawdopodobieństwo, że Ukraina faktycznie otrzyma taką licencję, jest jednak niewielkie. Zależne jest to m.in. od tego, jak dużo Ukraińcy są w stanie zainwestować w rozbudowę zdolności do produkcji tych pocisków we własnym kraju. Oczywiście sami ich potrzebują do swoich systemów Patriot, które służą do zwalczania rosyjskich rakiet balistycznych. Niemniej to, że Amerykanie zezwoliliby na szybkie uruchomienie produkcji swoich zaawansowanych pocisków rakietowych w kraju ogarniętym wojną, ma małe szanse urzeczywistnienia.

Dla porównania warto tu podać przykład naszego kraju, gdzie systemy Patriot zakupiono jeszcze w 2018 roku. Dopiero pod koniec maja bieżącego roku pojawiły się informacje, że Polska otrzymała wstępną zgodę od amerykańskiego Departamentu Stanu na możliwą produkcję pocisków do nich. Jednak nie wiadomo, w jakim zakresie miałaby się odbywać taka produkcja, kto zapłaci za zbudowanie w Polsce zdolności produkcyjnych, ani jaki w ogóle może być zakres wytwarzania technologii w naszym kraju. Jako że mówimy o wstępnej zgodzie, nic nie jest tu przesądzone, a tym samym doprowadzenie tego projektu do realizacji może zająć kolejne lata. Wątpliwe więc, aby w ciągu następnych kilku lat Ukraina otrzymałaby podobną licencję.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że Ukraina znalazłaby się pośród dostarczycieli dostawców części do pocisków systemu Patriot. W Niemczech powstaje zakład COMLOG (spółka joint venture pomiędzy firmami Raytheon i MBDA Deutschland) przeznaczona do produkcji systemów PAC-2 GEM/T. Ukraina może zacząć od włączenia się w łańcuch dostaw GEM/T, przyczyniając się do zwiększenia tempa dostaw i skrócenia terminów ich realizacji.

