W obliczu regularnych zmasowanych rosyjskich ataków na ukraińskie miasta, możliwość szybkiego i skutecznego niszczenia rojów dronów czy rakiet jest dla Kijowa najważniejsza. Ale że pociski zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej kosztują majątek, a ich dostępność od zachodnich sojuszników jest ograniczona, Siły Zbrojne Ukrainy muszą improwizować.

I robią to całkiem skutecznie, jakiś czas temu pisaliśmy m.in. o publicznej prezentacji drona przechwytującego stworzonego z myślą o zwalczaniu irańskich Shahedów-136 i ich rosyjskich odpowiedników, wykorzystywanych przez Moskwę do nocnych ataków na infrastrukturę cywilną. Jego największym atutem ma być cena ok. 5 tys. dolarów za jednostkę, czyli ułamek kosztu rakiet IRIS-T czy Patriot. Taka dostępność może umożliwić masowe wdrożenie systemu i odciążenie klasycznych systemów.

Prometeusz to jedyny taki system na świecie

Teraz zaś dowiadujemy się o kolejnym lokalnie opracowanym rozwiązaniu, a mianowicie unikalnym robotycznym systemie obrony powietrznej opartym na bezzałogowej platformie lądowej, zdolnym do wykrywania i zwalczania celów powietrznych. To zdaniem Ukraińców pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, które ma szansę odmienić sposób, w jaki żołnierze będą odpierać zagrożenia z powietrza.

To pierwszy na świecie system obrony przeciwlotniczej bazujący na naziemnym robocie

W praktyce oznacza to, że obsługa systemu nie wymaga bezpośredniej obecności ludzi na linii ognia. Prometeusz jest tańszy, prostszy w eksploatacji i trudniejszy do wykrycia niż klasyczne zestawy przeciwlotnicze, co czyni go wyjątkowo cennym elementem w arsenale obronnym Ukrainy.

Zobacz również: Militaria Niegdyś polski myśliwiec zrzucił potężne bomby z USA na Rosjan Filip Mielczarek

Ukraina liderem innowacji

I chociaż szczegóły projektu pozostają tajemnicą, nie ma powodów, by wątpić w jego skuteczność, bo Kijów zdążył już wiele razy udowodnić, że jest w stanie projektować i produkować innowacyjne narzędzia, które mogą wyznaczać światowe standardy.

Wystarczy tylko wspomnieć o ujawnionej pod koniec sierpnia bezzałogowej łodzi bojowej o nazwie Barracuda, która już prowadzi operacje na Morzu Czarnym. Dzięki wsparciu zaawansowanej sztucznej inteligencji, dron może samodzielnie nawigować w trudnych warunkach morskich i rzecznych, wspierając nie tylko zdolności bojowe (modułowy system pozwala na wyposażenie go w granatniki przeciwpancerne czy wykorzystanie do zdalnego wydobywania), ale i logistykę dostaw dla ukraińskich żołnierzy.

''Wydarzenia'': Poznań światową stolicą rysunku ''na żywo''. Przyjechało kilkudziesięciu artystów Polsat News Polsat News