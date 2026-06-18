Jak wynika z wcześniejszych informacji przekazanych przez platformę Brave1, pierwsza partia eksperymentalna została zakupiona przez ukraińskie Ministerstwo Obrony jeszcze w maju. System miał przejść wszystkie wymagane testy i osiągnąć gotowość operacyjną.

Modułowa konstrukcja i znana koncepcja

"Wyrównywacz" bazuje na sprawdzonym schemacie stosowanym w podobnych rozwiązaniach na świecie. Zestaw składa się z dwóch głównych elementów: modułu skrzydeł montowanego na korpusie bomby oraz tylnej sekcji z systemem naprowadzania i sterowania, która zastępuje standardowe usterzenie.

Tego typu konstrukcja pozwala na relatywnie szybkie i tanie przekształcenie klasycznej amunicji w precyzyjny środek rażenia. Podobne rozwiązania wykorzystują m.in. amerykańskie zestawy JDAM-ER czy tureckie KGK, jednak ukraiński projekt ma mieć własne, odrębne rozwiązania konstrukcyjne. W wariancie zaprezentowanym na wystawie system przeznaczony jest dla bomb o masie 250 kg.

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Zasięg zależny od taktyki

Deklarowany maksymalny zasięg "Wyrównywacza" przekracza 130 kilometrów, jednak - jak w przypadku wszystkich bomb szybujących - kluczowe znaczenie mają parametry zrzutu. W warunkach idealnych, przy dużej wysokości i prędkości nosiciela, możliwe jest osiągnięcie pełnego potencjału systemu.

W realiach wojny w Ukrainie sytuacja wygląda jednak inaczej, bo ze względu na zagrożenie ze strony rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, ukraińskie samoloty operują głównie na niskich pułapach. W praktyce oznacza to stosowanie zrzutu bomby podczas krótkiego wznoszenia i w takim scenariuszu realny zasięg użycia systemu spada do około 40 kilometrów.

System wpisuje się w szerszy trend rozwijania tanich modułowych rozwiązań zwiększających precyzję uderzeń bez konieczności projektowania całkowicie nowych platform uzbrojenia. W warunkach intensywnego konfliktu oznacza to możliwość szybkiego zwiększenia zdolności bojowych przy wykorzystaniu już dostępnych zasobów.





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