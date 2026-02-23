Na wideo widać manewry bojowe, strzelanie dzienne i nocne, a także dynamiczne działania załóg w terenie. Żołnierze przyznają, że praca na BTR-4E wymaga precyzji i doświadczenia, ale też daje większą pewność w walce. Pojazdy dostarczone jednostce wyposażono w dodatkowe ekrany ochronne, chroniące przed amunicją kumulacyjną - element, który w ostatnich miesiącach stał się standardem w ukraińskich jednostkach frontowych.

Obrona Nowopawliwki i skuteczność nowych maszyn

Jak dowiadujemy się przy okazji, pod koniec stycznia oddziały brygady uczestniczyły w obronie wsi Nowopawliwka w obwodzie dniepropietrowskim. Rosjanie próbowali błyskawicznego natarcia przy użyciu lekkich pojazdów zmotoryzowanych, licząc na zaskoczenie i przerwanie ukraińskich pozycji.

Jednak rozpoznanie dronowe wykryło kolumnę na czas - po dwugodzinnej wymianie ognia przeciwnik został zmuszony do odwrotu, tracąc ponad 40 żołnierzy. Takie starcia pokazują, jak ważna stała się mobilność i elastyczność sił zmechanizowanych, które dzięki BTR-4E mogą nie tylko szybko reagować, ale też przenosić ogień i osłonę piechoty na trudnych odcinkach frontu.

BTR-4E - ukraińska konstrukcja z doświadczeniem bojowym

BTR-4E to w pełni ukraińska konstrukcja opracowana w połowie lat 2000 i wprowadzona do służby po 2014 roku. Pojazd przewozi ośmiu żołnierzy oraz zapewnia im wsparcie ogniowe. Na jego podwoziu powstała cała gama specjalistycznych wariantów, od wersji dowódczych i medycznych po samobieżny moździerz 120 mm.

Podstawowe uzbrojenie to moduł bojowy BM-7 "Parus", w którym znajdują się 30-milimetrowa armata ZTM-1, granatnik automatyczny oraz karabin maszynowy 7,62 mm. Dzięki takiemu zestawieniu załoga może prowadzić skuteczny ogień nawet w razie awarii głównej armaty, a opcjonalnie pojazd może zostać uzbrojony w przeciwpancerne pociski kierowane. Pancerz BTR-4E zapewnia ochronę przed pociskami kalibru 12,7 mm, a zamontowany pancerz kratownicowy zwiększa odporność na ładunki kumulacyjne.

Mimo rosyjskiej inwazji Ukraina utrzymuje i rozwija produkcję własnych transporterów BTR-4, co pozwala uniezależniać się od importu zachodnich pojazdów. Dla żołnierzy 42. Brygady nowa partia tych maszyn oznacza nie tylko wzrost mobilności, ale i symboliczny dowód, że ukraiński przemysł zbrojeniowy nadal pracuje - nawet pod ostrzałem.

