Ukraina ewakuowała rannego żołnierza za pomocą ciężkiego drona

W skrócie Ukraińska armia po raz pierwszy przeprowadziła ewakuację medyczną rannego żołnierza bezpośrednio z linii frontu przy użyciu ciężkiego bezzałogowca.

Do operacji wykorzystano drona typu heksakopter firmy Gurzuf Defence, który skutecznie przetransportował poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Akcja ratunkowa była konieczna, ponieważ pola minowe i wrogie drony uniemożliwiały przeprowadzenie ewakuacji przy użyciu tradycyjnego transportu lądowego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Ukraińska armia przeprowadziła pierwszą ewakuację medyczną z linii frontu przy użyciu ciężkiego drona transportowego. Bezzałogowa maszyna zabrała rannego żołnierza w miejsce, do którego można było bezpiecznie dotrzeć drogą lądową.

Ranny żołnierz nie miał bezpiecznej drogi ucieczki

Do zdarzenia doszło na froncie na Ukrainie. Ranny żołnierz 30. Brygady Zmechanizowanej utknął na swojej pozycji. Sytuację komplikowały rosyjskie drony oraz pola minowe, które uniemożliwiały przeprowadzenie ewakuacji z wykorzystaniem pojazdów lub pieszych patroli.

W takich warunkach dotarcie do poszkodowanego może być ogromnym zagrożeniem. Żołnierze na froncie muszą uważać nie tylko na ostrzał i ataki przeciwnika. Nieustannie obserwują ich również bezzałogowce, które mogą wykrywać ruch i utrudniać przemieszczanie się. Do tego dochodzą miny, przez które droga w bezpieczne miejsce może okazać się śmiertelną pułapką.

Rozwiń

W przypadku rannego żołnierza wybór był szczególnie trudny. Jak przekazał profil Special Kherson Cat w serwisie X, pozostawała próba przeprowadzenia niebezpiecznej, wcześniej niesprawdzonej ewakuacji powietrznej albo pozostawienie poszkodowanego bez realnej możliwości ratunku.

Ciężki dron zabrał rannego z frontu

Do akcji wykorzystano ukraińskiego drona Gurzuf Defence. To ciężki heksakopter, czyli maszyna wyposażona w sześć wirników, która została specjalnie przystosowana do ewakuacji rannych.

Bezzałogowiec zdołał przetransportować żołnierza w bezpieczne miejsce. Operację przeprowadzono dzięki współpracy 92. Brygady Szturmowej, 30. i 14. Brygady Zmechanizowanej oraz 10. Korpusu Armijnego. Według informacji ranny żołnierz przechodzi obecnie rekonwalescencję.

Drony będą nie tylko atakować, ale też ratować

Wojna na Ukrainie pokazuje, jak szybko zmienia się rola bezzałogowych maszyn. Drony służą do obserwacji pozycji przeciwnika, rozpoznania terenu i przeprowadzania ataków. Ale coraz większe znaczenie mają też inne zastosowania tej technologii.

Ewakuacja ciężko rannego żołnierza pokazuje, że drony mogą pomagać również tam, gdzie wysłanie ratowników lub pojazdu byłoby zbyt niebezpieczne. To nie oznacza, że zastąpią wszystkie tradycyjne metody transportu medycznego. Mogą jednak dać szansę na ratunek w sytuacjach, w których dotarcie do poszkodowanego jest wyjątkowo trudne.

Zobacz również: Militaria Ukraina testuje pierwszy w historii powietrzny dron do ewakuacji rannych Filip Mielczarek



