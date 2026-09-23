Kijów otrzyma nową broń do obrony. Ma ją ochronić przed zimą

Ukraina podpisała porozumienie z Francją na dostawę radarów i systemów rakietowych obrony powietrznej. Ogłosili to prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Nowym Jorku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ta decyzja najprawdopodobniej stanowi kontynuację wcześniejszych francusko-ukraińskich ustaleń dotyczących systemów obrony powietrznej SAMP/T NG oraz pocisków Aster 30.

Francja i Włochy jeszcze w lipcu uzgodniły, że dostarczą planowane pociski Aster 30 do października 2026 roku. Jednocześnie zezwoliły na produkcję licencyjną na Ukrainie, a dodatkowe systemy SAMP/T zapewnią zaawansowaną ochronę przed pociskami powietrznymi i balistycznymi do czasu dostarczenia nowych baterii SAMP/T NG.

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Francja rozwija najnowocześniejszy system obrony przeciwlotniczej

SAMP/T NG to jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Został zaprojektowany w celu ochrony rozmieszczonych sił zbrojnych i obiektów o szczególnym znaczeniu przed szerokim spektrum zagrożeń powietrznych, m.in. pociskami manewrującymi, statkami powietrznymi załogowymi i bezzałogowymi oraz taktycznymi pociskami balistycznymi. System wykorzystuje nowy wielofunkcyjny radar AESA o zasięgu 360 stopni - w konfiguracji francuskiej jest to radar Thales Ground Fire 300.

System jest połączony z rodziną pocisków przechwytujących Aster, w tym z pociskiem nowej generacji Aster 30 B1NT. Według firmy MBDA system SAMP/T NG zapewnia zasięg rażenia samolotów do 150 kilometrów, jednocześnie znacznie zwiększając możliwości systemu w zakresie obrony przeciwrakietowej.

Wizualizacja mobilnej części systemu SAMP/T NG. MBDA materiał zewnętrzny

Francuska inicjatywa na rzecz obrony Ukrainy

Zgodnie ze wspólną deklaracją francusko-ukraińską z 14 lipca 2026 roku Ukraina ogłosiła zamiar zamówienia czterech francusko-włoskich systemów SAMP/T NG, otwiera się w nowym oknie. Zakup ten ma zostać sfinansowany europejską pożyczką na wsparcie Ukrainy z lat 2026 i 2027. W harmonogramach dostaw ma się również znaleźć pięć radarów GM400, jeden radar GF300 oraz jeden radar Kronos. Francja zobowiązała się do jak najszybszej dostawy systemów SAMP/T NG, w tym do stopniowego wdrażania poszczególnych modułów po ich dostarczeniu i zakwalifikowaniu, począwszy od 2027 roku.

W okresie produkcji nowych systemów Francja zobowiązała się do rozmieszczenia na Ukrainie dwóch kompleksów SAMP/T, które mają zostać zwrócone po dostarczeniu nowo zakupionych systemów SAMP/T NG. Ma to wzmocnić potencjał obrony powietrznej Ukrainy, gdy systemy nowej generacji będą wchodzić do służby. W połączeniu z przyspieszonymi dostawami pocisków Aster 30 przez Francję i Włochy oraz planami uruchomienia licencyjnej produkcji tych pocisków przechwytujących na Ukrainie, rodzina systemów SAMP/T ma odgrywać coraz większą rolę w wielowarstwowej architekturze obrony powietrznej Ukrainy.



