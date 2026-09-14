Nowa broń trafiła na Ukrainę prosto z Wielkiej Brytanii. Już poluje na rosyjskie drony

1030 Pułk Obrony Powietrznej pokazał nowy system RapidRanger, który właśnie został włączony do służby w jednostce "Aquila". Jak informuje dowództwo 1030 Pułku, to lekki, wysoce zautomatyzowany system obrony powietrznej, który wypełnia lukę między mobilnymi zespołami ogniowymi a ciężkimi, mniej mobilnymi systemami.

- RapidRanger to potężna broń do walki na krótkim dystansie! Zapewnia on ochronę przestrzeni powietrznej tam, gdzie radary nie są w stanie wykryć celów, a inne systemy uzbrojenia nie mogą ich zwalczyć - podsumował 1030 Pułk Obrony Powietrznej na swoim profilu.

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Czym jest RapidRanger i jak pomaga chronić ukraińskie niebo

RapidRanger to system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, opracowany przez firmę Thales UK. Projekt powstał z myślą o szybkim zwalczaniu tanich środków napadu powietrznego, jak drony Shahed. Jego założeniem jest niski koszt produkcji i operowania, autonomiczność oraz wysoka mobilność.

RapidRanger wykorzystuje lekką platformę hiszpańskiego wozu 4x4 VAMTAC. System ten może zostać włączony do struktury sił działających w środowisku sieciocentrycznym oraz skoordynowany z systemami wczesnego ostrzegania i dowodzenia (C2). Jest również zdolny do integracji i odpalania różnorodnych pocisków, w tym StarStreak i LMM produkcji firmy Thales.

Wyrzutnia systemu RapidRanger może przenosić do czterech pocisków. Te wykorzystują system naprowadzania w wiązce laserowej, a stabilizowany celownik optoelektroniczny wyrzutni zapewnia obserwację dzienną i termowizyjną oraz automatyczne śledzenie celu. Według firmy Thales RapidRanger charakteryzuje się zasięgiem wykrywania celów przekraczającym 15 kilometrów, zasięgiem rażenia powyżej 7 kilometrów oraz czasem reakcji krótszym niż pięć sekund.

Wcześniej ani Thales, ani ukraińskie wojsko nie zdradzili, że RapidRanger ma trafić na Ukrainę. Niemniej jest to system, który z opisu wręcz jest stworzony do tego konfliktu. Jego mobilność pozwala na szybką odpowiedź na nagłe zagrożenie rosyjskich dronów. System ten może w krótkim czasie pojawić się w miejscu, gdzie łatwo uda się zestrzelić tego typu zagrożenie, zanim doleci do celu. Przy tym wykorzystuje pociski, które są tanie, co zapewnia korzystną ekonomię działań bojowych, gdzie masowe drony Rosjan nie muszą być zestrzeliwane drogimi systemami.