Ukraina ma nową broń z USA. MAAWLR może gromić roje rosyjskich dronów

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Nagranie z frontu ujawniło, że jeden z najnowszych amerykańskich systemów antydronowych nieoczekiwanie pojawił się na Ukrainie.

Czarny pojazd terenowy systemu MAAWLR z antenami i czujnikami, na betonowej powierzchni pod burzowym niebem.
Jest dowód, że Ukraina otrzymała system MAAWLR - najnowszą broń z USA do niszczenia dronów.Sierra Nevada Corpmateriał zewnętrzny

Nowa broń zauważona na Ukrainie

Do sieci trafiło nagranie, na którym po raz pierwszy możemy zobaczyć system obrony powietrznej krótkiego zasięgu MAAWLR (Mobile Anti-Air Weapons Launcher - Reconfigurable) na wyposażeniu Ukraińców. Film nagrany z perspektywy atakującego rosyjskiego drona wskazuje pojazd wraz z wieżą z pociskami. Wszystkie elementy charakterystyczne pasują do amerykańskiej broni.

MAAWLR to system opracowany przez firmę Sierra Nevada Corp i po raz pierwszy zaprezentowany na Air, Space & Cyber Conference 2025 w National Harbor. To jeden z najnowszych projektów amerykańskich konstruktorów, który ma być specjalną bronią do niszczenia tanich i masowych zagrożeń, w domyśle dronów. Jego pojawienie się w Ukrainie może oznaczać, że Sierra Nevada Corp zdecydowała się przekazać go w ramach testów bojowych systemów.

Amerykański MAAWLR. Adaptacyjna broń przeciwlotnicza

MAAWLR to tak naprawdę mobilna wersja innego systemu obrony powietrznej od Sierra Nevada Corp - Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher (BRAWLR). MAAWLR oparty jest na modułowej wyrzutni uzbrojenia z BRAWLR, którą postawiono na podwoziu pick-upa. System wykorzystuje dwa radary RPS-82, operujące w paśmie X oraz urządzenie do obserwacji optoelektronicznej i w podczerwieni MX-15.

Najważniejszą cechą wieży jest zintegrowanie z wieloma rodzajami amunicji przeciwlotniczej w tym amerykańskimi AIM-9, AIM-120, AIM-132, APKWS II, niemieckimi IRIS-T, a nawet rosyjskimi R-27. Dzięki temu zasięg MAAWLR może wynieść od 6 do 15 kilometrów, a sam system jest przystosowany do niszczenia różnego rodzaju zagrożeń, od nisko lecących samolotów, poprzez śmigłowce, na dronach kończąc.

W 2025 roku Sierra Nevada zdradziła, że od 2023 roku systemy BRAWLR zestrzeliły łącznie 400 celów powietrznych. Firma nie ujawniła konkretnych nabywców swojej broni, jednak wtedy potwierdziła dostawę 20 systemów i wysyłkę kolejnych 10 przeznaczonych do dalszego wdrożenia. Już wtedy spekulowano, że Ukraina może używać systemów od Sierra Nevada Corp, a teraz mamy tego potwierdzenie.

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