Nowa broń zauważona na Ukrainie

Do sieci trafiło nagranie, na którym po raz pierwszy możemy zobaczyć system obrony powietrznej krótkiego zasięgu MAAWLR (Mobile Anti-Air Weapons Launcher - Reconfigurable) na wyposażeniu Ukraińców. Film nagrany z perspektywy atakującego rosyjskiego drona wskazuje pojazd wraz z wieżą z pociskami. Wszystkie elementy charakterystyczne pasują do amerykańskiej broni.

MAAWLR to system opracowany przez firmę Sierra Nevada Corp i po raz pierwszy zaprezentowany na Air, Space & Cyber Conference 2025 w National Harbor. To jeden z najnowszych projektów amerykańskich konstruktorów, który ma być specjalną bronią do niszczenia tanich i masowych zagrożeń, w domyśle dronów. Jego pojawienie się w Ukrainie może oznaczać, że Sierra Nevada Corp zdecydowała się przekazać go w ramach testów bojowych systemów.

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Amerykański MAAWLR. Adaptacyjna broń przeciwlotnicza

MAAWLR to tak naprawdę mobilna wersja innego systemu obrony powietrznej od Sierra Nevada Corp - Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher (BRAWLR). MAAWLR oparty jest na modułowej wyrzutni uzbrojenia z BRAWLR, którą postawiono na podwoziu pick-upa. System wykorzystuje dwa radary RPS-82, operujące w paśmie X oraz urządzenie do obserwacji optoelektronicznej i w podczerwieni MX-15.

Najważniejszą cechą wieży jest zintegrowanie z wieloma rodzajami amunicji przeciwlotniczej w tym amerykańskimi AIM-9, AIM-120, AIM-132, APKWS II, niemieckimi IRIS-T, a nawet rosyjskimi R-27. Dzięki temu zasięg MAAWLR może wynieść od 6 do 15 kilometrów, a sam system jest przystosowany do niszczenia różnego rodzaju zagrożeń, od nisko lecących samolotów, poprzez śmigłowce, na dronach kończąc.

W 2025 roku Sierra Nevada zdradziła, że od 2023 roku systemy BRAWLR zestrzeliły łącznie 400 celów powietrznych. Firma nie ujawniła konkretnych nabywców swojej broni, jednak wtedy potwierdziła dostawę 20 systemów i wysyłkę kolejnych 10 przeznaczonych do dalszego wdrożenia. Już wtedy spekulowano, że Ukraina może używać systemów od Sierra Nevada Corp, a teraz mamy tego potwierdzenie.