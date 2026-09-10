Operatorzy Departamentu Działań Aktywnych Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy wspólnie z innymi komponentami ukraińskich sił zbrojnych przeprowadzili operację głębokiego uderzenia wymierzoną w infrastrukturę rosyjskiej bazy morskiej w Noworosyjsku. Jednostka ta odpowiada za realizację tajnych operacji bojowo-dywersyjnych na linii frontu, terenach okupowanych i terenie wroga.

Ukraina atakuje daleko od frontu

Obiekt ma ogromne znaczenie strategiczne, to jeden z najważniejszych rosyjskich portów nad Morzem Czarnym, a znajdująca się tu baza służy do obsługi i zabezpieczenia jednostek rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Ale atak objął nie tylko bazę wojskową, ukraińskie władze poinformowały też o trafieniach w rejonie obiektów portowych i terminalu paliwowego w Noworosyjsku. W bazie oraz w terminalu doszło do pożarów, a w rejonach bazowania okrętów odnotowano eksplozje.

Jedna mogła dotyczyć fregaty "Admirał Essen", należącej do projektu 11356, bo ukraiński wywiad poinformował o jej trafieniu i wywołanym w ten sposób pożarze na nadbudówce. Ze względu na swoje uzbrojenie jest to szczególnie istotny cel, bo okręt może przenosić pociski manewrujące Kalibr, wykorzystywane przez Rosję do ataków na Ukrainę. Nie jest to zresztą pierwsze ukraińskie uderzenie na tę jednostkę - fregata była atakowana już wcześniej, tym razem wykorzystano do tego pocisk manewrujący Neptun.

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Ukraina rozszerza działania na morzu

Uderzenie w Noworosyjsku wpisuje się w znacznie szerszy trend. Ukraińska kampania przeciwko rosyjskim okrętom i żegludze rozpoczęła się na Morzu Czarnym, ale z czasem zaczęła obejmować coraz bardziej oddalone akweny.

Według cytowanego przez Defence Blog rosyjskiego kanału na Telegramie związanego ze środowiskiem wojskowym, rosyjskie źródła dostrzegają obecnie wzorzec obejmujący już cztery morza - Morze Czarne, Morze Kaspijskie, Morze Bałtyckie i Morze Śródziemne. Warto jednak pamiętać, że spośród opisywanych w sieci i mediach incydentów śródziemnomorskich Ukraina oficjalnie przyznała się tylko do jednego.

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Działania Kijowa na Morzu Czarnym obrosły już legendą, bo dosłownie zdziesiątkował on rosyjską Flotę Czarnomorską, która musiała uciekać się do wielu nietypowych praktyk, jak choćby malowanie sylwetek okrętów wojennych na lądzie, by chronić swoje cenne zasoby. Ukraina prowadziła też działania na Morzu Kaspijskim, jej wywiad twierdził, że w listopadzie 2024 roku zaatakował okręty rakietowe "Tatarstan" i "Dagestan" w porcie w Kaspijsku. Później pojawiały się informacje o kolejnych atakach na rosyjskie cele na tym akwenie.

Ukraińskie działania objęły również Morze Bałtyckie. Kijów przeprowadzał ataki na rosyjską infrastrukturę portową i obiekty związane z eksportem ropy, a także na jednostki wojskowe. Tym samym rosyjskie aktywa związane z działaniami wojennymi i logistyką znalazły się pod presją na kolejnych akwenach.

Najbardziej wymownym przykładem rosnącego zasięgu działań jest Morze Śródziemne. W grudniu 2025 roku ukraińska SBU przyznała się do ataku dronowego na tankowiec "Qendil", powiązany z objętą sankcjami rosyjską "flotą cieni" - do ataku miało dojść ponad 2000 km od Ukrainy. Kolejne przypadki są znacznie mniej jednoznaczne. I tak w marcu 2026 roku rosyjski gazowiec LNG "Arctic Metagaz" stanął w ogniu i zatonął między Libią a Maltą. Rosyjskie władze oskarżyły o atak Ukrainę, ale Kijów nie potwierdził swojego udziału.

Jeszcze nowszy incydent dotyczy statku "Lady Mariia" - 6 września rosyjski dziennikarz opozycyjny Aleksandr Niewzorow opublikował nagranie, które miało przedstawiać jednostkę atakowaną przez drony. Według jego relacji statek, który miał przewozić irańską broń oraz pojazdy opancerzone do Rosji, został trafiony 12 razy. Ani pochodzenie dronów, ani informacje o ładunku nie zostały niezależnie potwierdzone, ale cel psychologiczny został osiągnięty. Bo chociaż nie wszystkie ataki przypisywane Ukrainie są faktycznie jej operacjami, zmuszają Rosję do zmiany sposobu postrzegania zagrożenia ze strony Kijowa na morzu.