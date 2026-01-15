Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, Tempest zdołał zniszczyć 21 rosyjskich dronów Shahed podczas niedawnych ataków na infrastrukturę cywilną. System, zaprojektowany przez amerykańską firmę V2X, trafił na Ukrainę zaledwie kilka tygodni temu, a jego debiut bojowy potwierdził skuteczność nowej koncepcji mobilnej obrony powietrznej.

Odpowiedź na rosyjskie ataki dronowe

Tempest to lekki pojazd terenowy o niskiej sylwetce, zdolny do błyskawicznego przemieszczenia po oddaniu strzału. Jego głównymi atutami są mobilność i czas reakcji liczony w sekundach - czynniki kluczowe w walce z dronami kamikadze, które pojawiają się nad celem z minimalnym ostrzeżeniem.

Dowództwo Sił Powietrznych określiło system jako "maksymalnie mobilny, szybki w rozstawieniu i śmiercionośny wobec celów przeciwnika". Jak podkreślono, to właśnie zdolność do natychmiastowej relokacji po ataku ma decydujące znaczenie dla przeżywalności jednostek, szczególnie w warunkach rosyjskich kontrataków z użyciem artylerii i amunicji krążącej.

Radar, Hellfire i nowa filozofia obrony

Każdy z pojazdów wyposażono w dwa pociski Hellfire oraz taktyczny radar wielozadaniowy działający w każdych warunkach pogodowych. System wykrywa i śledzi bezzałogowce klasy 2 i 3 (średnie i duże), a także ostrzał wroga. Według producenta, sensory Tempesta pozwalają na wykonywanie kilku typów misji jednocześnie - od obrony punktowej po eskortę konwojów.

Ukraińskie załogi przeszły szkolenie do działania w ekstremalnie krótkim cyklu decyzyjnym - często mają zaledwie kilka sekund na wykrycie, identyfikację i zneutralizowanie celu. To właśnie taki poziom automatyzacji i dyscypliny ogniowej ma odróżniać nową generację mobilnych jednostek OPL od wcześniejszych improwizowanych formacji.

Każdy zestrzelony dron to ocalone rodziny

Wprowadzenie Tempestów zbiega się z kolejną falą rosyjskich ataków dronami, które zimą stały się jeszcze bardziej intensywne. Rosja wykorzystuje niskie chmury i ograniczoną widoczność, by zaskakiwać ukraińską obronę. W tych warunkach mobilne platformy z Hellfire'ami stanowią odpowiedź na przeciążenie stacjonarnych systemów, jak NASAMS czy IRIS-T.

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podkreśla, że Tempesty - które mają działać w trybie całodobowym, rotacyjnie rozmieszczane w sektorach o największym natężeniu rosyjskich ataków - już udowodniły swoją wartość na froncie.

