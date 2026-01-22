Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił ostre przemówienie, w którym skrytykował bierność Europy wobec zagrożeń geopolitycznych. W kontekście napięć wokół Grenlandii podkreślił, że Ukraina posiada unikalne doświadczenie w walce morskiej z Rosją. Stwierdził, że jeśli rosyjskie okręty wojenne swobodnie operują wokół Grenlandii, Ukraina mogłaby pomóc w ich neutralizacji, czyli dokładnie tak, jak robi to obecnie na Morzu Czarnym w pobliżu Krymu.

Ukraina odnosi na tym polu niesamowite efekty. Od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, armia Kijowa zdołała Dzięki kombinacji rakiet przeciwokrętowych (głównie Neptune, Harpoon, Storm Shadow/SCALP), dronów morskich Magura V5 oraz ataków lotniczych i specjalnych, Ukraina zatopiła lub całkowicie zniszczyła około 29 rosyjskich jednostek morskich. Dodatkowo, kolejne 8-12 jednostek zostało poważnie uszkodzonych. Łącznie daje to 37-41 rosyjskich okrętów i jednostek pływających (w tym małych łodzi patrolowych), które poniosły straty z rąk Ukrainy.

Ukraina może zatapiać rosyjskie okręty koło Grenlandii

Zełenski podczas przemówienia w Davos bezpośrednio odniósł się do słów Donalda Trumpa, który argumentował, że wody wokół Grenlandii są "pokryte" rosyjskimi i chińskimi okrętami, co zagraża bezpieczeństwu regionu. Prezydent USA domaga się przejęcia kontroli nad wyspą przez Stany Zjednoczone, by zapobiec dominacji Moskwy i Pekinu w Arktyce. Zełenski ironizował, że wysyłanie symbolicznych kontyngentów "14 czy 40 żołnierzy" nic nie zmienia i nie odstrasza Putina ani Chin. Zaproponował, że Ukraina mogłaby skutecznie rozwiązać problem rosyjskiej obecności morskiej, gdyby była członkiem NATO.

"Jeśli rosyjskie okręty pływają swobodnie wokół Grenlandii, mogą zatonąć koło Grenlandii, tak jak toną koło Krymu" - powiedział Zełenski. Podkreślił, że Ukraina dysponuje odpowiednimi narzędziami, doświadczeniem i personelem do prowadzenia działań na morzu, gdzie obrona nie jest jej pierwszą linią frontu. Oświadczenie to miało podkreślić wartość strategiczną Ukrainy dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i jednocześnie zwrócić uwagę świata na trwającą wojnę z Rosją, która, zdaniem prezydenta, jest głównym problemem, a nie Grenlandia.

Rosja i Chiny chcą kontrolować arktyczne szlaki handlowe

W odpowiedzi na eskalujące napięcia premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen wezwał mieszkańców do przygotowań na ewentualne zakłócenia w życiu codziennym, w tym potencjalną inwazję. Rząd powołał specjalną grupę roboczą z udziałem władz lokalnych, która opracowuje plany cywilnej obrony. Wśród zaleceń znalazło się gromadzenie zapasów żywności na co najmniej pięć dni oraz przegląd procedur bezpieczeństwa. Choć premier zaznaczył, że konflikt zbrojny jest mało prawdopodobny, nie można go całkowicie wykluczyć w obliczu gróźb Trumpa.

Sytuacja wokół Grenlandii uwypukliła szersze napięcia w Arktyce, gdzie topnienie lodu otwiera nowe szlaki żeglugowe i dostęp do surowców. Rosja wzmacnia tam swoją obecność militarną, a Chiny inwestują w projekty infrastrukturalne. Trump, po spotkaniu z Zełenskim w Davos, mówił o "ramach porozumienia" z NATO dotyczącego Grenlandii, ale bez konkretnych dokumentów. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał, że priorytetem pozostaje wsparcie dla Ukrainy.

Oświadczenie Zełenskiego spotkało się z mieszanymi reakcjami. Jedni chwalili je jako skuteczną promocję akcesji Ukrainy do NATO, inni widzieli w nim desperacką próbę utrzymania uwagi międzynarodowej na wojnie w Ukrainie, która zeszła na drugi plan w obliczu zamieszania związanego z Grenlandią, Wenezuelą czy Iranem.

