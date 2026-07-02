Brave1 to ukraińska inicjatywa rządowa, której celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań mogących przysłużyć się armii. Każdy może zgłosić swój pomysł, rejestrując się na wskazanej stronie i przesyłając swoją propozycję, a zatwierdzone projekty są opracowywane i testowane. Jak przekonuje Kijów, wiele z takich pomysłów okazało się przydatnych bojowo i od dawna działa na froncie, a następne już czekają w kolejce.

Brave1 opracuje latające motocykle?

W ramach projektu powstały liczne bezzałogowe platformy uderzeniowe, wieże strzeleckie, sprzęt zdolny do niszczenia pozycji i wyposażenia wroga, a także jednostki do wykonywania zadań takich jak ewakuacja rannych czy dostarczanie amunicji. Teraz zaś, jak informuje serwis militarnyi, który miał okazję wziąć udział w niedawnym briefingu platformy, w planach są także latające motocykle i buggy.

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Dyrektor Brave1 Andrij Hryceniuk przekonywał podczas wydarzenia, że obecne metody przerzutu żołnierzy - zarówno pieszo, jak i przy użyciu transporterów opancerzonych - są stosunkowo łatwe do wykrycia przez przeciwnika. Dlatego armia poszukuje alternatywnych rozwiązań, które pozwolą szybciej i bezpieczniej dostarczać żołnierzy na linię frontu.

Przyszłościowa alternatywa dla transporterów

Według założeń opracowywane maszyny mają być zdolne do transportu żołnierzy, a dzięki opcjonalnie bezzałogowej konstrukcji również samodzielnego powrotu do bazy po wykonaniu zadania. Zdaniem Kijowa mogłyby jednak znaleźć zastosowanie nie tylko podczas szybkiego przerzutu wojsk, ale także w operacjach specjalnych oraz innych misjach wymagających dużej mobilności.

Choć ukraiński projekt znajduje się dopiero na wczesnym etapie, podobne konstrukcje są już rozwijane na świecie. Przypomnijmy tylko, że w 2025 roku polska firma Volonaut zaprezentowała odrzutowy Airbike - ultralekki jednoosobowy pojazd napędzany silnikami turboodrzutowymi, osiągający prędkość około 200 km/h.

Z kolei szwedzka firma Jetson (również z silnym polskimi korzeniami, bo współzałożona przez Tomasza Patana) opracowała elektryczny wielowirnikowiec Jetson ONE, który ma pełnić rolę osobistego środka transportu powietrznego niewymagającego zaawansowanych umiejętności pilotażu. Jest też chińska firma Kuickwheel, która w 2025 roku oficjalnie zaprezentowała swój futurystyczny projekt hybrydowego motocykla Skyrider X6, zdolnego zarówno do jazdy po drogach, jak i do lotu.

Ukraińskie władze liczą, że rozwój podobnych platform pozwoli w przyszłości ograniczyć ryzyko związane z transportem żołnierzy na najbardziej zagrożonych odcinkach frontu i zwiększyć mobilność jednostek działających w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem.