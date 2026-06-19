Kilka dni temu pisaliśmy o nowym ukraińskim systemie rakietowym DART zaprojektowanym do odpalania z balonów stratosferycznych, który ma zapewnić zdolność uderzeniową odporną na zakłócenia walki elektronicznej. Dziś okazuje się, że to nie jedyny projekt opracowywany przez Center of Innovative Technologies Program, jaki można było poznać podczas paryskich targów Eurosatory.

Pochwalił się on również bezzałogowym trzykadłubowcem, który dość znacząco różni się od wykorzystywanych przez Ukrainę w czasie wojny dronów nawodnych. To jednostka posiadająca trzy połączone sztywno kadłuby, jeden centralny i dwa boczne, umieszczone równolegle względem siebie. Pozwala to zapewnić większą stabilność przy wysokich prędkościach i podczas pracy systemów zakłócających, co ma kluczowe znaczenie w warunkach silnego przeciwdziałania przeciwnika.

"Syrena" atakuje komunikację i nawigację

Rdzeniem systemu jest rozbudowany zestaw walki elektronicznej zdolny do działania w szerokim zakresie częstotliwości, od 300 do 6000 MHz. W praktyce oznacza to możliwość jednoczesnego oddziaływania na kilka krytycznych elementów infrastruktury przeciwnika - "Syrena" może zakłócać łączność radiową, sygnały nawigacyjne GNSS oraz kanały sterowania bezzałogowcami.

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W środowisku współczesnego pola walki, silnie uzależnionego od precyzyjnej nawigacji i transmisji danych, taki zestaw zdolności może znacząco ograniczyć skuteczność operacyjną przeciwnika. Deklarowany zasięg skutecznego tłumienia sięga nawet 30 kilometrów, co czyni z platformy narzędzie nie tylko taktyczne, ale potencjalnie również operacyjne.

"Skorpion" i "Pelikan". Systemy, które "oślepiają"

Za realizację tych zadań odpowiadają dwa kluczowe komponenty: radar Pelican V1 oraz system walki elektronicznej Scorpion V5. Ten drugi ma być zdolny do zakłócania systemów nawigacyjnych, w tym autopilotów, co bezpośrednio przekłada się na możliwość neutralizacji bezzałogowców przeciwnika.

Według przedstawicieli programu, Scorpion może być wykorzystywany również przeciwko irańskim dronom uderzeniowym typu Shahed, które od miesięcy odgrywają istotną rolę w rosyjskich atakach na Ukrainę. Najbardziej zaskakującym elementem konstrukcji jest jednak uzbrojenie kinetyczne, bo "Syrena" została wyposażona w wyrzutnię zdolną do odpalania pocisków AIM-9M Sidewinder, czyli klasycznych rakiet powietrze-powietrze.

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Autonomia i długotrwałe operacje

To sugeruje, że platforma może pełnić również rolę mobilnego "łowcy" celów powietrznych, od dronów po potencjalnie inne nisko lecące obiekty. Połączenie zdolności zakłócających i kinetycznych daje jej przewagę w scenariuszach, gdzie samo zagłuszanie może nie wystarczyć.

"Syrena" została zaprojektowana z myślą o elastyczności działania. Może funkcjonować w trybie autonomicznym, półautonomicznym lub być sterowana zdalnie i to bez konieczności utrzymywania bezpośredniej łączności wzrokowej z operatorem.

Platforma osiąga prędkość do 90 km/h, może przenosić ładunek o masie do 300 kg i pozostawać w działaniu nawet przez 24 godziny. Zasięg operacyjny sięga do 800 kilometrów, co wskazuje na jej potencjał w działaniach przybrzeżnych i głębiej na akwenach.

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