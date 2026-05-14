Ukraina: Przechwycono rozkaz okaleczenia ciał żołnierzy. "To zbrodnia wojenna"
Sztab Generalny Ukrainy poinformował o przechwyceniu rozmowy radiowej, w której rosyjski dowódca miał wydać rozkaz zbezczeszczenia ciał poległych ukraińskich żołnierzy. Według przekazanych informacji, polecenie obejmowało dekapitację "w celu potwierdzenia" oraz pozostawienie ich w widocznym miejscu.
Do zdarzenia miało dojść 12 maja 2026 roku na kierunku hulajpolskim podczas zasadzki przeprowadzonej przez Rosjan na żołnierzy 225. Samodzielnego Pułku Szturmowego. Z informacji przedstawionych przez stronę ukraińską wynika, że oddział został zaatakowany przez grupę infiltracyjną, dwóch żołnierzy zginęło podczas walki, w przechwyconej komunikacji radiowej dowódca miał wydać... bezpośredni rozkaz okaleczenia ciał, a podwładny potwierdził gotowość wykonania polecenia.
Nagranie radiowe dokumentuje polecenie odcięcia dwóch głów "w celu potwierdzenia" oraz ich pozostawienia w widocznym miejscu na skraju pola
"Rażące naruszenie prawa wojennego"
Ukraińskie dowództwo określa sprawę jako poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Zbezczeszczenie ciał poległych żołnierzy jest uznawane za zbrodnię wojenną, która - zgodnie z prawem międzynarodowym - nie ulega przedawnieniu. Strona ukraińska podkreśla, że podobne przypadki nie mają charakteru jednostkowego, a za każdym z nich stoją konkretne osoby oraz struktury dowodzenia.
Wstępna identyfikacja sprawców
Według dostępnych informacji jednostka, której żołnierze mieli brać udział w zdarzeniu, została już wstępnie zidentyfikowana. Rozkaz miał wydać dowódca wcześniej powiązany z przypadkami nadużyć wobec ukraińskich jeńców wojennych. Sztab Generalny Ukrainy zapowiada dalsze działania w celu ustalenia wszystkich szczegółów oraz pociągnięcia odpowiedzialnych do odpowiedzialności karnej.
Ukraińskie władze deklarują, że sprawa zostanie dokładnie udokumentowana i przekazana odpowiednim instytucjom międzynarodowym. Podkreślono, że osoby odpowiedzialne - zarówno bezpośredni wykonawcy, jak i przełożeni - mają zostać zidentyfikowane, a odpowiedzialność za tego typu działania jest nieunikniona.