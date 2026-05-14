Do zdarzenia miało dojść 12 maja 2026 roku na kierunku hulajpolskim podczas zasadzki przeprowadzonej przez Rosjan na żołnierzy 225. Samodzielnego Pułku Szturmowego. Z informacji przedstawionych przez stronę ukraińską wynika, że oddział został zaatakowany przez grupę infiltracyjną, dwóch żołnierzy zginęło podczas walki, w przechwyconej komunikacji radiowej dowódca miał wydać... bezpośredni rozkaz okaleczenia ciał, a podwładny potwierdził gotowość wykonania polecenia.

Nagranie radiowe dokumentuje polecenie odcięcia dwóch głów "w celu potwierdzenia" oraz ich pozostawienia w widocznym miejscu na skraju pola

"Rażące naruszenie prawa wojennego"

Ukraińskie dowództwo określa sprawę jako poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Zbezczeszczenie ciał poległych żołnierzy jest uznawane za zbrodnię wojenną, która - zgodnie z prawem międzynarodowym - nie ulega przedawnieniu. Strona ukraińska podkreśla, że podobne przypadki nie mają charakteru jednostkowego, a za każdym z nich stoją konkretne osoby oraz struktury dowodzenia.

Rozwiń

Wstępna identyfikacja sprawców

Według dostępnych informacji jednostka, której żołnierze mieli brać udział w zdarzeniu, została już wstępnie zidentyfikowana. Rozkaz miał wydać dowódca wcześniej powiązany z przypadkami nadużyć wobec ukraińskich jeńców wojennych. Sztab Generalny Ukrainy zapowiada dalsze działania w celu ustalenia wszystkich szczegółów oraz pociągnięcia odpowiedzialnych do odpowiedzialności karnej.

Ukraińskie władze deklarują, że sprawa zostanie dokładnie udokumentowana i przekazana odpowiednim instytucjom międzynarodowym. Podkreślono, że osoby odpowiedzialne - zarówno bezpośredni wykonawcy, jak i przełożeni - mają zostać zidentyfikowane, a odpowiedzialność za tego typu działania jest nieunikniona.

"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w Łodzi Polsat News