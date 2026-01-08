Ukraina rozmieszcza silnie uzbrojone roboty naziemne Zmiy Droid 12.7
Ukraina oficjalnie dopuściła do użytku operacyjnego nowy krajowy system uderzeniowo-rozpoznawczy Zmiy Droid 12.7. To w pełni zautomatyzowany dron lądowy uzbrojony w ciężki karabin maszynowy kal. 12,7 mm i kolejny krok w kierunku robotyzacji pola walki, który ma nie tylko zwiększyć siłę ognia ukraińskiej armii, ale także ograniczyć straty wśród żołnierzy.
Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy, Zmiy Droid 12.7 został opracowany przez krajowych inżynierów, którzy mają doświadczenie w budowie i obsłudze robotów lądowych w realnych warunkach bojowych. System może wykonywać rozpoznanie, wsparcie ogniowe oraz działania obronne w strefach o wysokiej intensywności walk.
Sztuczna inteligencja i odporność na drony
Podstawą konstrukcji jest sprawdzona na froncie gąsienicowa platforma Zmiy, wykorzystywana już przez ukraińskie oddziały w Donbasie i Zaporożu. Nowa wersja otrzymała zdalnie sterowany moduł bojowy Wolly, wyposażony w karabin maszynowy 12,7 mm - broń zdolną do niszczenia lekkich pojazdów opancerzonych i stanowisk przeciwnika.
Zmiy Droid 12.7 został zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych warunkach terenowych, dlatego potrafi poruszać się po błocie, śniegu, piasku i płytkich przeszkodach wodnych. Jego opancerzony kadłub chroni przed minami przeciwpiechotnymi, a konstrukcja ma wytrzymywać wielokrotne trafienia dronów FPV.
Od eksperymentów do bojowego debiutu
Zaletą systemu jest zintegrowany moduł sterowania, umożliwiający jednej osobie kontrolowanie zarówno ruchu pojazdu, jak i jego uzbrojenia, dzięki czemu reakcja na zagrożenia jest niemal natychmiastowa. Moduł Wolly wyposażono ponadto w elementy sztucznej inteligencji, które pozwalają na automatyczne wykrywanie i śledzenie celów. Oznacza to mniejsze obciążenie operatora i większą precyzję prowadzonego ognia, szczególnie podczas długotrwałych misji obronnych.
Ukraińskie wojsko ma już doświadczenie z podobnymi konstrukcjami. W 2025 roku robot Droid TW 12.7 zniszczył rosyjski transporter opancerzony MT-LB, a w innym przypadku utrzymywał pozycję bojową przez 45 dni, wracając co dwa dni na przeładowanie i ładowanie baterii.
Zmiy Droid 12.7 to kolejny etap w procesie, który eksperci określają jako "robotyzację frontu". Jego głównym zadaniem jest zastąpienie żołnierzy w najbardziej niebezpiecznych rejonach walk, przy jednoczesnym utrzymaniu skuteczności ogniowej i obserwacyjnej. Wprowadzenie nowego modelu do służby potwierdza też, że Ukraina staje się liderem w dziedzinie wojskowych systemów bezzałogowych, wyprzedzając wiele armii świata w tempie adaptacji technologii pola walki.