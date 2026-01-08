Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy, Zmiy Droid 12.7 został opracowany przez krajowych inżynierów, którzy mają doświadczenie w budowie i obsłudze robotów lądowych w realnych warunkach bojowych. System może wykonywać rozpoznanie, wsparcie ogniowe oraz działania obronne w strefach o wysokiej intensywności walk.

Sztuczna inteligencja i odporność na drony

Podstawą konstrukcji jest sprawdzona na froncie gąsienicowa platforma Zmiy, wykorzystywana już przez ukraińskie oddziały w Donbasie i Zaporożu. Nowa wersja otrzymała zdalnie sterowany moduł bojowy Wolly, wyposażony w karabin maszynowy 12,7 mm - broń zdolną do niszczenia lekkich pojazdów opancerzonych i stanowisk przeciwnika.

Zmiy Droid 12.7 został zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych warunkach terenowych, dlatego potrafi poruszać się po błocie, śniegu, piasku i płytkich przeszkodach wodnych. Jego opancerzony kadłub chroni przed minami przeciwpiechotnymi, a konstrukcja ma wytrzymywać wielokrotne trafienia dronów FPV.

Od eksperymentów do bojowego debiutu

Zaletą systemu jest zintegrowany moduł sterowania, umożliwiający jednej osobie kontrolowanie zarówno ruchu pojazdu, jak i jego uzbrojenia, dzięki czemu reakcja na zagrożenia jest niemal natychmiastowa. Moduł Wolly wyposażono ponadto w elementy sztucznej inteligencji, które pozwalają na automatyczne wykrywanie i śledzenie celów. Oznacza to mniejsze obciążenie operatora i większą precyzję prowadzonego ognia, szczególnie podczas długotrwałych misji obronnych.

Ukraińskie wojsko ma już doświadczenie z podobnymi konstrukcjami. W 2025 roku robot Droid TW 12.7 zniszczył rosyjski transporter opancerzony MT-LB, a w innym przypadku utrzymywał pozycję bojową przez 45 dni, wracając co dwa dni na przeładowanie i ładowanie baterii.

Zmiy Droid 12.7 to kolejny etap w procesie, który eksperci określają jako "robotyzację frontu". Jego głównym zadaniem jest zastąpienie żołnierzy w najbardziej niebezpiecznych rejonach walk, przy jednoczesnym utrzymaniu skuteczności ogniowej i obserwacyjnej. Wprowadzenie nowego modelu do służby potwierdza też, że Ukraina staje się liderem w dziedzinie wojskowych systemów bezzałogowych, wyprzedzając wiele armii świata w tempie adaptacji technologii pola walki.

